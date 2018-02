Cataluña. tardà alerta de que no cristalizar un gobierno o repetir elecciones sería una "traición" a los catalanes

15/02/2018 - 12:53

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El protavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, alertó este jueves de que no cristalizar la victoria independentista en Cataluña en un gobierno de la Generalitat o una repetición de las elecciones sería una "traición" a los catalanes después de la cual "no podríamos mirar a la cara a nuestros electores".

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Tardà no quiso pronunciarse sobre declaraciones concretas de dirigentes independentistas pero se reafirmó en que es "urgente" que Cataluña tenga un gobierno "efectivo", y apostó por reconocer la "legitimidad" de Carles Puigdemont al tiempo que apuesta por evitar los costes de la judicialización que se esta haciendo de la situación, un "error" porque al final "deberá imponerse el diálogo".

Tardà se mostró "convencido" de que habrá gobierno porque la victoria independentista fue "titánica" y en condiciones de total "anomalía" democratica logró mantener la correlación de fuerzas y demostrar que los catalanes creen mayoritariamente que la construcción de la república catalana es "un proyecto que merece la pena". Ese proceso no se puede dilatar, alertó, porque cada día que pasa sin gobierno gestionan desde Madrid quienes obtuvieron cuatro escaños.

Pese a todo, considera que esa victoria independentista es el "bien superior" a preservar, y no traducirla en un gobierno sería "un profundo error", algo "inadmisible" y un "tropiezo enorme". Es difícil por ese marco de anomalía, reconoció, pero "que nadie dude que habrá gobierno" porque eso es lo que quieren los ciudadanos de Cataluña. Otra cosa sería "un profundo desengaño" que "intelectualmente no me cabe en la cabeza".

15-FEB-18

