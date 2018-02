El Parlamento pide a Educación acogerse al Plan PROEDUCAR

15/02/2018 - 13:49

El Parlamento de La Rioja ha aprobado, por asentimiento, pedir a la Consejería de Educación que se acoja al plan PROEDUCAR, un programa de "innovación educativa destinado a mejorar las cifras de abandono", tal y como ha defendido el portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis.

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha llevado al pleno que La Rioja se acoja a un plan, ha explicado Ubis, que se aprobó el 1 de diciembre y del que, desde entonces, ha dicho, "no se ha sabido nada". "Lo que queremos es que lleguen los fondos a La Rioja", ha dicho al tiempo que ha pedido que se "reclame" al Ministerio.

En concreto, la asignación del crédito presupuestario acordado por la Conferencia Sectorial y el Consejo de Ministros para La Rioja equivale a 849.671 euros, según la propuesta llevada hoy al Parlamento.

Incluye, además, priorizar y reforzar las actuaciones incluidas en el programa destinadas al alumnado con perfil de abandono escolar o necesidades educativas especiales.

La portavoz de Podemos, Ana Carmen Sáinz, ha subrayado que "cada euro que se invierte en Educación se revierte multiplicado por diez" y, desde el PSOE, Emilia Fernández, tras mostrar su apoyo a cualquier iniciativa que ataque el abandono escolar, ha creído "surrealista" porque "delata la falta de confianza en el Gobierno de Ceniceros".

Así, el portavoz del PP Jesús Ángel Garrido ha recordado que se trata de algo que ya acordaron PP y Ciudadanos. "No intente colgarse medallas que no son suyas o, al menos, no son sólo suyas", ha dicho.