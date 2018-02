Cientos de pensionistas se concentran por el futuro del sistema público de pensiones y llaman a los jóvenes a sumarse

Varios cientos de pensionistas se han concentrado este jueves en Oviedo delante de Delegación del Gobierno por el futuro del sistema público de pensiones y para reclamar una subida mayor del 0,25%. En ese sentido, los sindicatos convocantes, UGT y CCOO, han realizado un llamamiento a los jóvenes "porque esto no es por nuestros derechos, es por los derechos de nuestros hijos y nietos".

Así lo ha señalado el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-Asturias, Manuel Francisco Menéndez, que ha afirmado que están "cansados" de las "mentiras de este gobierno" y de que a través de los medios de comunicación "estén mandando globos sondas de que las pensiones están en quiebra".

En ese sentido, ha recordado que "sube la luz y el gas" pero las pensiones "no suben", mientras que el Gobierno "no hace nada" y tampoco el Pacto de Toledo. Así, ha recordado que las movilizaciones a favor del sistema público de pensiones no es algo que confiera nada más a los sindicatos, "es de todos, también de los jóvenes".

"Vamos hacia unas pensiones de pobreza y eso no lo podemos permitir", ha indicado Menéndez, que también ha realizado un llamamiento a los jóvenes a sumarse a las movilizaciones "porque es su futuro y estamos defendiendo el derecho de nuestros hijos y nuestros nietos, más que nuestros derechos".

Por otro lado, el secretario de pensionistas de CCOO, Francisco de Asís, ha indicado que la movilización es "una más" en la campaña "permanente" para reclamar una subida mayor del 0,25%, "algo que es un insulto a los pensionistas".

Así, ha apuntado que en Asturias las pensiones soportan el 25% de las familias y que en los últimos años la comunidad ha perdido unos 150 millones de euros en la nomina de las pensiones. Por todo ello, ha afirmado que luchan por las pensiones presentes y futuras, "porque en 2019 comienza el factor de sostenibilidad que hará a los futuros pensionistas más pobres".

Desde CCOO, su secretario general, José Manuel Zapico, ha señalado que los sindicatos no van a parar la movilización "hasta que el gobierno rectifique y convoque el Pacto de Toledo". "Hoy hay una primera movilización, pero que se va a repetir el 1 y el 15 de marzo", ha indicado.

Por otro lado, desde UGT, Javier Fernández Lanero, ha dicho que están "hartos" de que se hable de crecimiento económico "y no se suban los salarios y las pensiones". "La intención del gobierno es poner un marcha un sistema privado de pensiones que favorezca al sistema bancario", ha apuntado, para añadir que "no hay derecho a que suban un euros, no vamos a parar hasta que el gobierno ofrezca una solución".

LA FSA PIDE ACUERDOS EN EL CONGRESO

En la movilización también participaron destacados dirigentes políticos de la izquierda asturiana, como el coordinador general de IU-IX, Ramón Argüelles; el portavoz parlamentario de Podemos Asturies, Emilio León, y el secretario general de la FSA, Adrián Barbón.

Este último, ha criticado el "ajuste de cuentas" sobre los pensionistas que, a su juicio, esta realizando el Gobierno del PP, "con subidas ridículas". "Uno no puede luchar y trabajar toda su vida para que las subidas no vayan de acuerdo con el coste de la vida", ha señalado, para apuntar que en Asturias hay 300.000 pensionistas.

Además, al igual que los sindicatos, ha recordado que la reivindicación por unas pensiones dignas también afecta a la gente joven, "porque las nuevas generaciones no sabemos si vamos a tener pensiones y hay que rebelarse contra eso, necesitamos certidumbre y un Gobierno de España que dea garantías".

Por todo ello, ha solicitado un impuesto a la banca y a las transacciones financieras para asegurar las pensiones públicas, porque "no es aceptable que Rajoy diga a los jóvenes que se hagan un plan de pensiones". "Pero en que país vive si los jóvenes no pueden llegar a fin de mes sin ayuda de sus padres o abuelos", ha destacado.

Así, Barbón ha pedido acuerdos y propuestas "encima de la mesa", señalando que Unidos Podemos "que solo hace criticas sin hacer propuestas", mientras que de Ciudadanos ha afirmado que "apoya y critica a la vez" y ofrece un modelo de financiación mixto público-privado "fuera de la realidad de este país".