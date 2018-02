La Junta aprueba reducciones de entre 10 y 20% los precios de escuelas infantiles y amplía exenciones

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el decreto de precios públicos de las escuelas de Educación Infantil titularidad de la Comunidad, que reduce las tasas públicas entre un 10 y un 20 por ciento y amplía las causas de exención a mujeres víctimas de violencia de género, a víctimas de terrorismo y a familias monoparentales en función de su renta.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades gestiona 29 escuelas infantiles para niños de hasta tres años que atienden en la actualidad a 2.300 pequeños con la finalidad de facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral.

Los nuevos precios recogidos tratan de facilitar la igualdad de oportunidades y el acceso a este servicio público de niños de familias con más necesidades, ya sea por razones de menores ingresos económicos, laborales o circunstancias familiares específicas como son las de familia numerosa o las monoparentales.

De esta forma, y para estas escuelas infantiles, la Junta reduce las aportaciones que realizan las familias cuyos hijos son atendidos a través de estos servicios gestionados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Esto va a suponer que, en función de la renta per cápita, hasta 180 euros se está exento de pago, mientras que hasta ahora esta exención estaba situada en 150 euros.

EXENCIONES

Respecto a las exenciones también se amplían a mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y familias monoparentales, en este último caso, siempre que su renta per cápita no supere los 320 euros.

Los tramos entre los 180 y los 320 euros de renta per cápita familiar tendrán una reducción de un 20 por ciento respecto a los precios actuales, de tal forma que las familias que tengan una renta per cápita entre los 180 y los 230 euros al mes verán reducida su cuota hasta los 28 euros al mes; los que tengan una renta de entre 230,01 y 270 euros reducen su cuota a los 33,60 euros y los que tengan una renta per cápita entre los 270,01 y los 320 euros mes reducen su aportación hasta los 48 euros.

Los tramos de renta per cápita entre los 320 euros y los 400 euros experimentan una reducción de precios del 15 por ciento, de forma que se pasa a pagar 59,50 euros en el tramo entre los 320 y los 360 euros de renta, y 71,40 euros en el tramo entre los 360 y los 400 euros de renta.

Por último, la reducción es el 10 por ciento a partir de los 400 euros de renta per cápita, donde se reduce la aportación a 90 euros en el tramo entre 400 y 500 euros de renta y a 108 euros en el tramo a partir de los 500 euros de renta.

Junto a esto, también se reduce el servicio complementario 'Pequeños madrugadores' un 15 por ciento y pasa a suponer 10,2 euros. Este servicio supone la ampliación de horarios en estas escuelas infantiles de titularidad pública entre las 7.45 y las 8.45 horas.