Cs anima a montoro a ser "valiente" y cumplir los compromisos para poder aprobar los presupuestos

15/02/2018 - 13:40

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La dirección de Ciudadanos animó este jueves al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, a ser "valiente", presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y cumplir sus compromisos para que se pueda aprobar.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, preguntado por la intención del Gobierno de sacar adelante partidas presupuestarias a través de decretos leyes si la falta de acuerdo obliga a prorrogar de nuevo los Presupuestos.

Ciudadanos anima a Montoro a "no caer en la parálisis" en la que está inmerso el Gobierno, porque aunque comprende que "tiene que ser duro" ver el "descalabro" del PP en las encuestas y gestionar "el día a día" de los casos de corrupción que están "ahogando" a su partido España "no puede tener un gobierno paralizado".

Por parte de Ciudadanos, aseguró, "se lo ponemos fácil" y si dejan de proteger a los imputados por corrupción y cumplen sus compromisos presupuestarios apoyarán el proyecto de ley.

Villegas aseguró que el caso de la imputada en Ciudadanos en Extremadura no tiene vinculación con un caso de corrupción y por tanto no es equiparable a la de la senadora Pilar Barreiro. El PP también tiene imputados en casos ajenos a corrupción de los que no se pide la dimisión de su cargo público, precisó.

(SERVIMEDIA)

15-FEB-18

CLC/MFN/gja