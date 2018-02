Bonig garantiza a Puig y al alcalde de Paterna la gobernabilidad si sacan adelante Puerto Mediterráneo

15/02/2018 - 14:24

Enlaces relacionados Puerto Mediterráneo prepara planes de formación para desempleados de Paterna (29/12)

La presidenta del PP, Isabel Bonig, ha garantizado este jueves tanto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como al alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, la gobernabilidad si sacan adelante el proyecto Puerto Mediterráneo pese a la oposición de sus socios de Compromís ya que el grupo popular les apoyarán "sin pedir nada cambio".

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

Bonig se ha reunido este jueves con el grupo municipal del PP en Paterna para trasladarle "una instrucción muy clara": "Sagredo tiene el apoyo del PP para sacar adelante Puerto Mediterráneo y si esto causa la ruptura con Compromís que no se preocupe porque el PP estará a su lado". "No queremos nada a cambio ni entrar en el gobierno de Paterna solo ayudar", ha asegurado.

Al respecto, ha cuestionado la negativa de Compromís a este proyecto para conservar La Mola "verde" cuando, según unas fotografías tomadas por el grupo del PP del pasado viernes, se ve que esa zona "se ha convertido en un vertedero".

Bonig, ha recordado que Puerto Mediterráneo es un proyecto "muy importante" no solo para Paterna y su área metropolitana, ya que supondrá la creación de 5.000 puestos de trabajo, sino que además de no aprobarse "se trasladaría un mensaje que no es bueno para los empresarios que quieran venir a invertir a la Comunitat Valenciana".

Sin embargo, ha señalado que pese a ello el debate sobre su aprobación ha causado "tensiones" entre el Consell como se han visto entre las declaraciones del director general de Comercio de la Generalitat Valenciana, Natxo Costa, que se opone el proyecto, y el apoyo dado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al embajador británico en España, Simon Manley.

Por ello, ha ofrecido a Puig también el apoyo del PP para sacar adelante este proyecto porque "no se puede empezar de cero tras cinco años de tramitación" y al respecto ha recordado que el anterior Gobierno del PP "exigió también las mejores para cumplir la ley".

"El PP no podemos hacer más que dar el apoyo a Paterna y al Consell porque las cuestiones políticas, si supone la ruptura con Compromís, no pueden tener paralizada a la Comunitat Valenciana", ha advertido.Asimismo, ha aclarado que garantizar la gobernabilidad en Paterna porque el PP apoyará los presupuestos y cualquier otro proyecto "sensato" que presente Sagredo.

Bonig ha recordado que es un proyecto que además de los empleo supondrá "inversiones importantes" porque "se mejorarán las infraestructuras" de este área metropolitana, se encauzarán los barrancos que evitarán inundaciones y se arreglarán también los accesos a los colegios y a la zona residencial de Valterna.