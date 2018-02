Cs ve "absurdo" el "sectarismo" del equipo de gobierno con los presupuestos y dice que se dirigirá al PSOE

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha señalado que ve "absurdo" el "sectarismo" del equipo de gobierno --Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común-- por presentarle el borrador de presupuestos al PSOE. En este sentido, ha añadido que, "si el equipo de gobierno no quieren dirigirse" a Cs, su formación se dirigirá al PSOE para presentar sus propuestas.

En declaraciones a Europa Press, Pérez Dorao ha afirmado que esta decisión "es a lo que nos tienen acostumbrado" el gobierno local, lo que, a su juicio, "es absurdo porque Ciudadanos ha apoyado modificaciones presupuestarias cuando se han creído que eran beneficiosas para la ciudad".

"No nos parece bien, comprendo que es el criterio de ellos y habrá a quien le pasará factura por esta forma de trabajar tan sectaria", ha añadido el portavoz de Ciudadanos, ha dicho.

No obstante, ha anunciado que, "si el equipo de gobierno no quiere entenderse con Cs", se dirigirán al PSOE "para tratar de hacer llegar las propuestas y sugerencias" que crean oportunas para los presupuestos de este año ya en curso. "Negociaremos con el PSOE en defecto de no poder negociar con el equipo de gobierno", ha concluido.

Cabe recordar que este martes el equipo de gobierno anunció que presentará en los próximos días al Grupo Municipal Socialista un borrador de proyecto de presupuestos de 2018 en el que tiene la inversión social, el empleo y la vivienda como prioridades.

De este modo, el equipo de gobierno se sentará con los representantes del PSOE a finales de esta semana o principios de la que viene con el objetivo de aunar voluntades y llegar a un acuerdo que permita aprobar los presupuestos municipales de 2018 con el fin de sacar adelantes "proyectos beneficiosos" para la ciudad.