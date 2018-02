El proyecto 'Imagen positiva de las personas mayores' utiliza el cine para romper los estereotipos de la edad

15/02/2018 - 14:42

El Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha el proyecto 'Imagen positiva de las personas mayores', un cineforum que recorrerá los once distritos municipales. Así, se proyectarán las películas 'UP!' y 'Arrugas', que abordan el envejecimiento activo con el fin de romper con los estereotipos relacionados con la edad.

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

La actividad se plantea, ha informado el Consistorio en un comunicado, como un encuentro intergeneracional, en el que mayores y jóvenes puedan debatir, tras la proyección cinematográfica, sobre la imagen que se tiene en la sociedad actual de las personas mayores.

Con esta iniciativa se persigue mejorar la percepción que la juventud malagueña tiene de sus mayores, además de fomentar un cuestionamiento interno de este sector de la sociedad.

El proyecto, que forma parte del Plan de para la Promoción del Envejecimiento Activo 2014-2018 del Ayuntamiento de Málaga, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y evitar el aislamiento social de las personas mayores, desarrollando iniciativas que promuevan la participación, el asesoramiento y la prevención.

En cuanto a la programación del cineforum, el 15 de febrero comenzará en el distrito Centro con la película 'UP!'; el 22 de febrero se proyectará 'Arrugas' en Málaga Este; el 14 de marzo, en Ciudad Jardín 'UP!'; el 15 de marzo 'Arrugas' en Bailén-Miraflores; o en Palma-Palmilla el 22 de marzo se proyectará 'UP!'.

En abril continúan las proyecciones en Cruz de Humilladero, el día 5, con 'UP!'; en Carretera de Cádiz, el 12 de abril, 'Arrugas'; el 19 de abril en Puerto de la Torre, 'UP!'; el 20 de abril en Churriana, 'UP!'; el día 26 en Campanillas, 'Arrugas'; y, por último, en Teatinos se proyectará 'Arrugas' el día 10 de mayo.