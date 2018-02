El CGPJ admite a trámite la solicitud de amparo de la jueza de Arganda criticada por una víctima de violencia de género

15/02/2018 - 14:52

También solicita un informe al secretario judicial y a servicios sociales sobre los hechos que denuncia la víctima

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad admitir a trámite la solicitud de amparo planteada por la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey, frente a las actuaciones de Isabel López de la Torre, una mujer víctima de violencia de género y personada en varios procedimientos que se tramitaron en este órgano judicial, y que la magistrada considera "un continuo ataque a su independencia".

Según ha informado el CGPJ, en el relato de hechos que acompaña a la petición de amparo, además de enumerar las resoluciones dictadas en esos procedimientos --todas ellas posteriormente confirmadas por la Audiencia Provincial de Madrid--, la juez señala que la mujer se situaba en la zona de acceso al Juzgado esperando a que llegaran otras víctimas de violencia de género, a las que decía que allí "no se las trataba bien".

Además, esta mujer también habría creado un blog en el que "prácticamente a diario" publica comentarios contra su persona, "cuestionando su labor". La magistrada también asegura que llegó a abordarla en la entrada del colegio en el que estudian los hijos de ambas para comentarle una incidencia procesal.

La Comisión Permanente del CGPJ considera, sin embargo, que existe "fundamento suficiente" para admitir a trámite la solicitud de amparo de la jueza y ha acordado dar traslado a De La Torre para que efectúe "cuantas alegaciones estime pertinentes".

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial también ha solicitado un informe en relación con los hechos que denuncia la mujer a la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arganda del Rey y otro a los servicios sociales de la localidad de residencia de la mujer.

"MALTRATO JUDICIAL"

En una rueda de prensa ofrecida por asociaciones de mujeres para criticar el "maltrato judicial" de las víctimas de violencia de género, Isabel López de la Torre, una "superviviente" de la violencia machista criticó que tras una denuncia de su expareja salió del Juzgado número 1 de Violencia de Arganda imputada y con una orden de alejamiento respecto de su agresor, a quien además se concedió un régimen de visitas "amplísimo" sobre la hija de ambos, una bebé de 18 meses, a la que tuvo que entregar "con fiebre" ese mismo día.

De La Torre explicó que a los dos días le informaron por mensaje de móvil que su hija estaba ingresada en el hospital, y que no pudo ir a verla porque implicaba quebrantar la orden de alejamiento que le había impuesto la juez respecto del maltratador. Tres años y medio después, y habiendo llegado a desear quitarse la vida, la justicia por fin le dio la razón. Ella fue absuelta y él está en la cárcel, pero el "calvario de tener que darle a la niña sabiendo que si se ponía violento no iba a estar para protegerla", no se le olvida.

"ESCRUPULOSO RESPETO A LA LEGISLACIÓN, CON MÁXIMA OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD"

Ante las críticas de la mujer, la magistrada aclaró en un comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que "todas y cada una de las resoluciones adoptadas en el marco de los procedimientos fueron confirmadas por la Audiencia Provincial de Madrid, de acuerdo también con lo interesado por el Ministerio Fiscal".

En la misma línea, señaló que sus actuaciones judiciales "se han llevado a cabo con escrupuloso respeto a la legislación vigente tratando de buscar la máxima objetividad e imparcialidad ante las posturas enfrentadas de las partes".