El conjunto arqueológico de Santiponce acoge el XXVIII Via Crucis de Itálica el día 17 de marzo

15/02/2018 - 15:13

El delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, José Manuel Girela; la alcaldesa de Santiponce, Carolina Casanova; el hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Antonio Querencio, y la diputada provincial de Cultura, Rocío Sutil, han presentado la XXVIII edición del Via Crucis de Itálica, promovido y organizado por la citada hermandad y con la colaboración de la Consejería de Cultura, que lo reconoció como Acto de Interés Turístico Nacional de Andalucía en 2001.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El Via Crucis de Itálica, que estará presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la Cofradía, se celebrará el día 17 de marzo en unión de otras trece hermandades del Aljarafe sevillano, además de contar también con la participación de varias hermandades de la provincia y de la capital.

Esta iniciativa transcurrirá, como viene siendo tradicional, dentro del Conjunto Arqueológico de Itálica, contando con especial relevancia las estaciones que discurren dentro del anfiteatro, pues las de carácter penitencial se llevarán a cabo en la misma arena del anfiteatro romano, al que se accederá después de cubrir, a través del pueblo y sus alrededores, el recorrido que separa el templo sede de la hermandad del Conjunto Arqueológico de Itálica.

El público que quiera asistir al Via Crucis de Itálica podrá acceder al Conjunto Arqueológico a través de la puerta principal en el horario previsto para el desarrollo de la presente edición, que arrancará a las 17,15 horas con la recepción de Hermandades y entrega de documentación. A las 19,30 horas, se producirá la salida procesional del cortejo hacia la ciudad romana de Itálica, pasando a las 20,15 horas por las puertas del cementerio municipal y entrando en el conjunto arqueológico a las 20,30 horas, tras lo que bajará por el Cardo Máximo, arteria principal de la ciudad.

Alrededor de las 21,00 horas está prevista la entrada en el Anfiteatro Romano y el comienzo del Via Crucis, saliendo del conjunto de Itálica sobre las 22,15 horas. La entrada en el templo se contempla a las 23,00 horas.

El Via Crucis de Itálica se celebró por primera vez hace 26 años, en el primer sábado de cuaresma de 1990, cuando la hermandad decidió realizarlo por primera vez en el anfiteatro de itálica, pues aunque "no son conocidas escenas de martirologio en época romana, sin embargo la simbología del monumento evoca las que sí tuvieron lugar en el Coliseo de Roma, consiguiendo que el entorno artístico y escultórico en el que se desarrolla el Via Crucis de itálica lo conviertan en un acto de relevancia religiosa y estética único en Andalucía y España".