Los votos del PP y la abstención del resto (Podemos por error) sacan adelante la ILP de la tauromaquia

15/02/2018 - 15:23

"Nuestra posición es la defensa de ese patrimonio que forma parte de nuestra historia y de nuestro futuro", afirma el consejero de Interior

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy la Iniciativa Legislativa Popular para la Protección, Difusión y Promoción de la Tauromaquia en La Rioja con el voto a favor del PP y la abstención del resto. Podemos ha anunciado su voto en contra, pero a la hora de la votación un despiste ha hecho que se abstengan.

La ILP ha llegado al Parlamento de La Rioja de mano de una Comisión Promotora, y 6.000 firmas, y supone que el Gobierno "en el desarrollo de sus funciones deberá proteger, promover y difundir la tauromaquia".

El portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, ha recordado la ley nacional que regula la tauromaquia como bien cultural, "con lo cual", ha añadido, "la normativa ya establece lo que vamos a regular hoy aquí". Se trata, pues, de "duplicar dentro de la ley regional", por lo que, ha añadido: "No conviene llegar al fondo".

A su juicio, "es una cuestión de libertad individual" y ha evitado "entrar en la confrontación". "Lo que hoy traemos era innecesario, porque ya está protegido", ha dicho para explicar la abstención de Ciudadanos.

Desde Podemos, Natalia Rodríguez ha mostrado la "alegría" por el hecho de que exista una ciudadanía que "quiere hacer política sin tutelas" con esta ILP y el resto en trámite. Dicho esto, y "alabando el mecanismo de participación" ha querido no esconder que "el texto se encuentra alejado de" su "sentir político".

"Nos queda la duda de si, en La Rioja, hacía falta o si la iniciativa nacional cubre con creces", ha añadido al tiempo de que se ha preguntado si se ha presentado para hacer frente a la Ley de protección Animal que, no obstante, ha dicho, no incluye la tauromaquia.

Ha afimado: "No creemos que la tauromaquia deba ser defendida porque no creemos que exista peligro para ella, más allá de los cambios de una sociedad que evoluciona con los tiempos". Ha defendido que "ningún euro se use para espectáculos que incluyan maltrato animal".

El socialista Jesús María García ha explicado las enmiendas socialistas que querían acercarla a la "realidad de La Rioja" porque "aunque hay afición no es una seña identitaria".

A su juicio, "con independencia de lo que hagamos la voluntad de las personas es lo que llena las plazas de toros y, en diez años, se han perdido 20.000 festejos", además de que "el 91 por ciento de la población afirma que no va a los toros".

Con respecto a si puede ser cultura a pesar de que incluye la muerte final de un animal ha dicho que "hay culturas que acababan sus fiestas con la muerte de la persona, como la Inca". En cuanto a si es tradición ha creído que "tiene una tradición histórica que no se puede obviar".

"Pero, como diría Jesús Janeiro, la tauromaquia es como un toro y, en estos momentos, se encuentra frente al matador. Hay un público, pero para que el presidente saque el pañuelo es necesario que la gente lo pida", ha dicho.

Así pues, ha creído que "los toros ni se prohiben ni se imponen, será lo que pidan las personas, si cada día hay mas gente irá hacia arriba y, si no hacia abajo".

Desde el PP, Noelia Moreno ha considerado que "al margen de que seamos aficionados", la tauromaquia "forma parte del patrimonio artístico y cultural" y "en el mundo entero es seña de identidad de la cultura española".

"Es una actividad profesional legitima, y la fiesta es el segundo espectáculo de masas, que genera millones de euros", ha defendido al tiempo que se ha preguntado "qué sería de las fiestas populares sin toro", ya que además, ha dicho, "es seña de identidad en muchos, empezando por Arnedo, Autol, Cenicero y un largo etcétera".

Ha recordado que "el Gobierno de La Rioja ya la promueve y protege" y ha señalado al publico asistente: "No duden de que el PP ha estado, está y estará apoyando".

Por último, el consejero de Justicia, Conrado Escobar, ha querido dejar claro que "la tauromaquia está vida" y "la libertad no admite persecuciones ni equidistancias", por lo que ha recriminado la abstención.

"Nuestra posición es la defensa de ese patrimonio que forma parte de nuestra historia y de nuestro futuro", ha dicho al tiempo que ha defendido la "belleza" de espectáculos como los 'ensogados de Cabretón'.

ERROR DE PODEMOS AL VOTAR

Tras el debate, la presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González, ha sometido a votación la ley, que ha contado con quince votos a favor (del Partido Popular) y dieciocho abstenciones.

El resultado ha levantado un revuelo entre el que el diputado de Podemos Germán Cantabrana ha querido explicar que no habían escuchado bien y pensaban que se estaba votando una enmienda.

"Han dejado claro que querían votar en contra, pero el resultado es una abstención", ha proclamado la presidenta del Parlamento.