Pleno.- La oposición insiste en revisar el examen a bombero de DPZ aunque los informes jurídicos no lo avalan

15/02/2018 - 15:41

La Diputación reclama la tramitación de una ley de igualdad laboral que garantice la equidad "real y efectiva" entre hombres y mujeres

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

Los grupos de Partido Popular (PP), En Común y Ciudadanos han votado este jueves en contra de la decisión de inadmitir las solicitudes de revisión de oficio presentadas por los aspirantes que participaron en el primer ejercicio de la convocatoria para la provisión por concurso oposición de 30 plazas de bombero-conductor en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), a pesar de que el presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, ha advertido de que los informes jurídicos no avalan la revisión de este examen.

En declaraciones previas al pleno, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha admitido que las personas que se presentaron a la oposición y no aprobaron --solo pasaron el primer examen 20 de los más de 400 aspirantes-- "están en su pleno derecho de protestar y reivindicar lo que estimen oportuno", si bien ha recordado que el procedimiento está ya judicializado después de que 23 de los aspirantes presentaran una querella por la posible existencia de un delito de tráfico de influencias o revelación de secretos.

"Esperaremos a lo que diga el juez", pero mientras tanto "no se ha suspendido el procedimiento y la DPZ sigue con el mismo", de forma que el próximo 26 de febrero se celebrará el segundo examen de la oposición. También el procedimiento judicial sigue su curso y el 8 de marzo el presidente de la DPZ tendrá que acudir a declarar al juzgado por este caso.

La petición de que se inadmitan los recursos presentados por los aspirantes, que ha sido rechazada con los votos en contra de PP, En Común y Cs, a favor del PSOE y la abstención de CHA, "no es un capricho del presidente, sino que hay un informe del jefe de Personal en el que se dice que no procede" admitir esos recursos, que "no hay fundamento jurídico" para ello.

Sánchez Quero ha comentado que en el pleno anterior se aprobó una moción de En Común que solicitaba la revisión del examen, pero "no es competencia ni del presidente ni del pleno" realizar esa revisión y, además, al votar en contra de este punto se podría caer en "prevaricación", ha alertado, insistiendo en que esta propuesta que se ha presentado al pleno está basada "en un informe jurídico de la casa".

"NO COMETEMOS NINGUNA ILEGALIDAD"

Por su parte, el portavoz del PP, Francisco Artajona, ha señalado que será el Consejo Consultivo de Aragón "quien determinará si la revisión se hace o no" y ha apoyado que se admita la revisión de oficio de las quejas presentadas por los aspirantes, defendiendo que por votar en contra de este punto "no cometemos una ilegalidad".

El portavoz de En Común, José Ángel Miramón, ha expresado su rechazo a la propuesta presentada por el equipo de gobierno "por coherencia" con lo defendido por este mismo grupo en la sesión plenaria anterior.

La portavoz de Cs, Elena Martínez, ha observado que en este caso existe un conflicto entre lo jurídico y lo político y ha aseverado que en este procedimiento "algo se ha hecho mal y es evidente", para pedir al presidente de la DPZ que afronte el conflicto "con autocrítica".

El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha reconocido que "no prosperará la revisión" de la prueba, pero ha deseado que no sean los grupos políticos de la institución "quienes digan que no" a la petición de los aspirantes.

8 DE MARZO

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado una moción presentada por el PSOE con motivo de la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que reclama la tramitación de una ley de igualdad laboral que garantice la equidad entre hombres y mujeres "de forma real y efectiva" y "en todos los ámbitos", entre otros los de la retribución, la educación y la formación.

El texto, que ha salido adelante con el apoyo de En Común y CHA y la abstención del PP, Ciudadanos y el PAR, plantea también que esa nueva norma legal "incluya un sistema justo de sanciones y de control para avalar su cumplimiento".

Además, y gracias a una enmienda introducida por el grupo En Común, muestra su respaldo a la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo y a todas las manifestaciones y los actos que se celebren con motivo del Día Internacional de la Mujer. En este sentido, la diputada del PSOE, Pilar Mustieles, ha explicado que la jornada que organiza la DPZ para conmemorar este día se retrasará una semana para respaldar la huelga feminista convocada el día 8.

ATENCIÓN SANITARIA A MAYORES

Se ha aceptado también una moción del PP que emplaza al Gobierno de Aragón a establecer las medidas que garanticen a las personas mayores desplazadas durante parte del año dentro de la Comunidad la asignación de hasta dos médicos de referencia de Atención Primaria y la elección de su hospital de referencia en caso de que esos dos facultativos pertenezcan a distintas zonas de salud.

Ciudadanos y el Partido Aragonés han apoyado la propuesta, En Común y CHA se han abstenido y el PSOE ha votado en contra, al alegar que lo que pide la propuesta ya se está aplicando en esta Comunidad y recordando que el anterior Ejecutivo PP-PAR recortó "400 millones en Sanidad entre 2011 y 2015" y dejó unas listas de espera "desorbitadas".

Otra moción que ha sido aprobada, presentada por CHA, propone la declaración de la oliva de Caspe como Denominación de Origen Protegida, solicitud que se presentará a la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. El diputado Bizén Fuster ha detallado que en este municipio y su zona se producen 800.000 kilos de esta oliva que ya figura bajo la marca 'C'alial' del Ejecutivo autonómico.

RECONOCER EL ESTADO PALESTINO

Ha salido adelante, asimismo, una propuesta de En Común en apoyo a la niña palestina Ahed Tamimi que se encuentra encarcelada, por la que se insta al Gobierno central al reconocimiento del Estado palestino y a que solicite la liberación inmediata de Tamimi; se emplaza a la autoridades israelíes al estricto cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño; y se exige a Estados Unidos que de marcha atrás en su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. PSOE, Cs y CHA han votado a favor y PP y PAR se han abstenido.

Por último, el pleno ha rechazado una moción presentada por Cs que solicitaba la participación de los grupos políticos de la institución en las mesas de contratación para mejorar el control y la transparencia. Todos los grupos han dicho a Cs que esta petición "va en contra" de la normativa y de lo que se está favoreciendo para que sean solo los técnicos quienes decidan en estos foros.

Asimismo, el portavoz del PSOE, Francisco Compés, ha dicho a la portavoz de Cs que el equipo de gobierno de la DPZ no solo cumple la normativa en esta materia sino que "vamos más lejos de lo que exige la ley" dado que los contratos menores, "sin tener obligación legal", también se publican y se dan a conocer. Ha aconsejado a Martínez que "la transparencia, el rigor y la honradez que pide en esta moción" la guarde para su propio partido "que le hará falta en su trayectoria política".

En el turno de ruegos y preguntas, la portavoz de Cs, Elena Martínez, ha deseado conocer el motivo por el que el presidente de la DPZ no asistió a un encuentro sobre despoblación celebrado en Pontevedra. Sánchez Quero le ha contestado que, como alcalde de Tobed, debía estar en las fiestas patronales del municipio y ha explicado que el próximo día 20 de febrero presidirá un nuevo encuentro de la comisión de despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias.