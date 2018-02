València será capital del Ocio Nocturno en abril con un congreso que abordará las novedades de un sector "muy castigado"

15/02/2018 - 16:05

El Ayuntamiento estudiará la figura del 'alcalde de la noche' como mediador en los problemas del ocio nocturno y el descanso vecinal

VALÈNCIA ,15 (EUROPA PRESS)

La ciudad de València se convertirá en el epicentro de la industria del ocio nocturno con el II Congreso Nacional del sector que se celebrará los días 24 y 25 de abril en Feria Valencia bajo el lema 'Los días siempre nacen de noche'.

La cita, cuya primera edición tuvo lugar en Sevilla el año pasado, reunirá a empresarios, profesionales, asociaciones, administraciones y consumidores para conocer las últimas novedades en el mundo de la noche y abordar los retos de un sector "castigado y perseguido" que ha tenido que reinventarse para ofrecer un servicio de calidad.

Así lo han avanzado este jueves en rueda de prensa el presidente de la Federación de Hostelería de Valencia (Conhostur), Manuel Espinar; el secretario general de Spain Night, Joaquim Boadas; el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; y la primera teniente de alcalde de València, Sandra Gómez.

El evento incluirá ponencias y mesas redondas sobre temas que "preocupan" a la industria: la alianza ocio nocturno-turismo, la propiedad intelectual, cuestiones laborales, el ruido, la seguridad o las nuevas tendencias en el diseño de locales, en audiovisual y en los modelos de negocio. Además, se compartirán las experiencias de ciudades europeas como Berlín, Amsterdam o Londres, donde se ha creado la figura del 'alcalde de la noche', un organismo que aglutina a todos los sectores implicados para mediar en los problemas del ocio nocturno y encontrar el "equilibrio" con el descanso vecinal.

Además, como novedad, esta edición II Congreso Nacional de Ocio Nocturno (CNON) otorgará premios en seis categorías: a la mejor campaña de concienciación en ocio nocturno, a la trayectoria profesional, al mejor grupo empresarial, a la innovación, a la Administración Pública que más ha apoyado el ocio nocturno en 2017 y a la que más ha fomentado el ocio nocturno como reclamo turístico.

Feria Valencia se convertirá así en "punto de encuentro de empresarios y profesionales del ocio nocturno, un sector que complementa la actividad hostelera y turística", ha apuntado el presidente de Conhostur.

Según Espinar se trata de una industria "en constante evolución" en el diseño de locales, propuestas musicales y nuevos modelos de negocio. "Ha tenido que reinventarse" siendo un sector "muy perseguido y muy castigado", en el que "muchas veces parece que el empresario sea responsable de todo aquello que sucede en la calle", ha lamentado.

En este sentido, ha puesto de relieve los principales problemas a los que se enfrenta el sector: la conciliación del ocio con el descanso vecinal, la competencia desleal, el IVA, el fenómeno del botellón, las zonas ZAS o la crisis económica que han provocado el cierre de locales en los últimos años y que son una "amenaza constante" para la actividad empresarial.

Precisamente para "mediar" en los problemas ha defendido la figura del 'alcalde de la noche' o 'síndico de la noche', un organismo que Espinar considera "necesario" en València y en España para "resolver conflictos y permitir el desarrollo de la actividad empresarial".

OCIO Y TURISMO, DOS SECTORES "ENCADENADOS"

En la misma línea, el secretario general de Spain Night, Joaquim Boadas, ha lamentado que el ocio nocturno "no está muy bien visto" y que su imagen "no se corresponde con la realidad". No obstante, ha querido dejar claro que su apuesta por los empresarios que cumplen la normativa y su rechazo a aquellos que "incumplen y manchan la imagen del resto". Por este motivo, ha avanzado, están trabajando para desarrollar unos distintivos internacionales de seguridad y calidad acústica.

Boadas ha reivindicado la industria del ocio nocturno genera unos 250.000 puestos de trabajo directos e indirectos en España, --alrededor de 30.000 en la Comunitat Valenciana-- y que uno de cada tres turistas elige España como teniendo en cuenta su oferta de ocio nocturno, por lo que ha reclamado a las administraciones públicas que lo utilicen como reclamo turístico.

En este sentido, el secretario de Turismo, Francesc Colomer, ha valorado que el congreso profundice en la idea de profesionalidad y reconocimiento a los trabajadores de un sector que hay que decir "sin complejos" que va "encadenado" al turismo. El ocio nocturno "no es un sector menor, es un pilar fundamental" y "sin ocio seríamos una Comunitat más aburrida, menos interesante y menos emocionante", ha subrayado.

VALÈNCIA, ABIERTA A INCORPORAR EL 'ALCALDE DE LA NOCHE'

Por su parte, la primera teniente de alcalde de València, Sandra Gómez, ha manifestado que durante el congreso, el Ayuntamiento tomará "buena nota" de la experiencia del 'alcalde de la noche', una propuesta que, según ha desvelado, la Federación de Hostelería ha puesto encima de la mesa en varias ocasiones. "Estamos abiertos a iniciativas" y ésta es una de las cuestiones que "se deberían estudiar", ha apuntado.

Gómez ha resaltado también la oportunidad que supone este congreso para la ciudad, que podrá "poner en valor su cultura, su gastronomía, su ocio nocturno" y analizar los retos de la ciudad para "combinar un ocio nocturno de calidad con la convivencia de los vecinos". Así ha ofrecido la Congreso la "máxima colaboración" del consistorio con el objetivo de que "los días en València empiecen con unas noches que brillen".DOS FERIAS PARALELAS

Una de las novedades de CNON 2018 es que contará con dos ferias paralelas. 'Mixology' será una zona expositiva en donde se darán cita algunos de los mejores bartenders del panorama nacional. Los visitantes podrán participar en las diferentes ponencias y Máster Class y tendrán la posibilidad de degustar diferentes marcas.

El sector del tabaco ha vivido una importante renovación en los últimos años adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de la sociedad. Redescubrimientos centenarios como la shishas o innovaciones tecnológicas como los cigarrillos electrónicos formarán parte de la feria 'Smoke' que contará además el 25 de abril con la celebración del Shishas Day.