El Gobierno indaga sobre si el 155 le permite incluir el castellano como lengua vehicular en las matrículas de Cataluña

Rajoy y su gobierno son ahora los responsables de que en cataluña un niño no pueda estudiar en su lengua materna si esta es el español.



Si su lengua materna es el catalán sí puede estudiar en su lengua, si es el español no.



Es un derecho humano fundamental poder estudiar en tu lengua como lengua vehicular en la enseñanza, y en España esto se incumple no sólo en cataluña, también se está avanzando en ese corrupto sentido en otras regiones, como Galicia, Valencia, Baleares. Imposición totalitaria.