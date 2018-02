Rincón cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria tras ejecutar la liquidación del ejercicio 2017

15/02/2018 - 17:14

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Rincón de la Victoria ha informado este jueves que cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria tras ejecutar la liquidación del ejercicio 2017.

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

Así lo han informado en rueda de prensa el alcalde, Francisco Salado, y el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, quienes han valorado que "la gestión económica llevada a cabo por el equipo de gobierno --PP y PA--, durante el segundo semestre de 2017 arroja los primeros buenos resultados".

Fernández ha explicado que las medidas tomadas para sanear las cuentas municipales, como un Plan Económico Financiero aprobado el pasado 3 de agosto, "han conseguido solventar tres incumplimientos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que el Consistorio venía arrastrando de las liquidaciones de los ejercicios de 2015 y 2016".

"Se trata del cumplimiento del límite de la deuda financiera viva, la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de la regla del gasto", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria ha manifestado su satisfacción por "los buenos resultados obtenidos que son producto de una buena gestión económica realizada por este gobierno".

En este punto, ha incidido en que con la ejecución del Plan Económico Financiero "no sólo hemos solventado los incumplimientos de los parámetros que no veníamos cumpliendo, sino que hemos podido contabilizar la inmensa mayoría de las facturas correspondientes a los Consorcios Provinciales que estaban sin crédito presupuestario; así como, la contabilización de facturas de diversas áreas municipales, por lo que no tendremos que detraer de la distintas áreas municipales créditos presupuestarios tras el reconocimiento judicial de créditos".

A juicio de Salado, el Ayuntamiento "vuelve a la senda del cumplimiento de la legalidad para tener una mayor solvencia que va a redundar en el bienestar de los ciudadanos, ya que al tener unas cuentas saneadas y cumplir con los parámetros económicos exigibles, supone que dispongamos de más recursos económicos para invertir en el municipio, tanto en obras como en servicios".

Por otro lado, Salado ha agradecido el apoyo y colaboración del socio de gobierno, PA, y también de Ciudadanos, ya que "sin ellos no sería factible sacar adelante los presupuestos municipales o aprobar la refinanciación de préstamos, para que esta recuperación económica sea una realidad".

De igual modo, ha felicitado al área económica municipal liderada por el interventor municipal, Gaspar Bokesa, y el concejal, Antonio Fernández, "por el bueno trabajo realizado".

ACCIONES

Sobre las acciones llevadas a cabo, Fernández ha informado de que tras aplicar medidas de carácter tributario, económico y de gestión e inspección, en un corto periodo de tiempo, "hemos logrado reducir la deuda financiera del Ayuntamiento a 47,9, es decir, por debajo del 110 por ciento marcado por Ley y que se disparó con el anterior gobierno".

También ha indicado el edil "hemos logrado la estabilidad presupuestaria al aplicar una serie de ajustes y poder hacer frente a los gastos ordinarios para el buen funcionamiento del Ayuntamiento, cumpliendo con este parámetro que está por encima de los 8,3 millones de euros".

"Cumplimos con la regla del gasto en positivo con 8,9 millones de euros, según tiene establecido el Estado para el ejercicio 2017 fijado en 2,1 por ciento" ha agregado.

Por último, ha señalado que la liquidación de 2017, ha arrojado "buenos resultados como un remanente de tesorería positivo de 300.000 mil euros, y un resultado presupuestario positivo de 3,5 millones de euros".

Además, la refinanciación de un préstamo a largo plazo que el Ayuntamiento tenía contraído a un tipo de interés del 6,25 por ciento "ha sido posible reducirlo a un 1,5 por ciento aproximadamente gracias a la buena gestión del equipo de Economía y Hacienda que supondrá un ahorro de 600.000 euros, y que nos posibilita el poder entrar en el Fondo de Ordenación para obtener un mayor ahorro".