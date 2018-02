La 2 estrena el domingo su programación especial por el 150º aniversario de las relaciones diplomáticas España-Japón

15/02/2018 - 17:27

La 2 de TVE estrenará este domingo 18 de febrero una programación especial que emitirá a lo largo de 2018 con motivo de la conmemoración del 150º aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Japón.

Según ha informado RTVE, esta programación ha sido presentada este jueves en un acto en Torrespaña, que ha contado con la presencia del embajador de Japón en España, Masashi Mizukami, y el director de La 2, Juan Manuel Hidalgo, que ha explicado los contenidos especiales que emitirá la cadena este año. En el acto han estado presentes responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y del cuerpo diplomático.

Durante su intervención, Masashi Mizukami ha destacado las "magníficas relaciones bilaterales" con España desde hace 150 años y ha celebrado la "importante presencia" de Japón en La 2 a lo largo de este año.

Por su parte, Juan Manuel Hidalgo ha subrayado el "honor y orgullo" que supone para RTVE participar en esta conmemoración y ha destacado que la cadena va a realizar una programación a lo largo de todo 2018 "para dar a conocer la cultura del Japón del siglo XXI y su rico patrimonio cultural milenario".

En este sentido, RTVE ha detallado que cada mes se emitirá un nuevo contenido relacionado con el país nipón y en noviembre --mes del aniversario-- se incrementarán los contenidos especiales y se estrenará el documental de producción propia de RTVE 'Kizuna'.

Asimismo, ha indicado que 'El viaje del samurai' será el primer documental específico de Japón que la 2 emitirá este domingo. Además toda la programación de TVE, con espacios como 'Informe semanal' en La 1 o 'Saber y ganar' en La 2, difundirá espacios sobre este país.

RTVE estrenará otros documentales como 'A normal life. Chonicle of a sumo wrestler', una coproducción de la televisión japonesa NHK, que muestra los sueños y el desencanto de un adolescente que descubre la realidad del mundo tradicional de la lucha de sumo; o 'Japan from above', una serie que muestra la sofisticación de la cultura japonesa en el siglo XXI.

También se ofrecerán otros títulos como 'Joanna Lumley's Japan', que muestra a la estrella Joanna Lumley en su viaje a través de Japón; 'Tokyo phoenix, the rise of modern Japan', que descubre Tokio, la megalópolis moderna por excelencia; y 'The tsunami and the cherry blossom', que narra la historia de algunos de los supervivientes del tsunami de 2011 y muestra cómo volvieron a la rutina con el inicio de la temporada de los cerezos en flor.

En este sentido, la Corporación ha apuntado que además se emitirá la serie 'Wild Japan', que explora cómo la vida sobrevive en una tierra dominada por volcanes y terremotos e inviernos salvajes; y 'Japón en estado puro', que descubre la naturaleza virgen del país. En noviembre, se estrenará un documental de producción propia, 'Kizuna', que mostrará cómo esos 150 años de relaciones bilaterales han estrechado lazos profundos entre los dos países.

Finalmente, La 2 dedicará también un espacio al cine con la presencia de títulos como 'Una pastelería en Tokio', que narra la historia de un joven que tiene una pequeña pastelería en Tokio en la que sirve dorayakis; 'Una familia de Tokyo', una comedia en la que el divorcio irrumpirá en la vida de una tradicional familia de Tokio, cuando se acerca su 50 aniversario de boda; y 'La casa del tejado rojo', un drama ambientado antes de la II Guerra Mundial (1939-1945), que muestra la vida cotidiana de una humilde familia que vive en Tokio.