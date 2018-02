Cataluña. erc urge a formar "ya" gobierno para "dejar esta losa que tenemos encima que es el 155"

15/02/2018 - 17:39

La diputada de ERC Teresa Jordà reconoció este jueves la urgencia de formar gobierno en Cataluña con una investidura que sea "real y efectiva" y que permita "dejar esta losa que tenemos encima que es el 155".

Jordà compareció ante los periodistas en el Congreso después de la confirmación por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de que se aprobarán nuevas medidas sobre educación y función pública en Cataluña al amparo del artículo 155 porque ya "tocan por calendario".

La dirigente independentista indicó que "si el PP, el Gobierno, decide a través del 155 cargarse el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, es una demostración no solo de mala fe, sino de querer hacer daño a Cataluña y a la mayoría de sus ciudadanos".

"La lengua no está en venta, el modelo de éxito de la 'escola catalana' no está en venta, por ahí no vamos a pasar", advirtió Jordà, para después reconocer que "nuestra obligación es hacer un gobierno, hacerlo ya, hacerlo efectivo, hacerlo real, y dejar esta losa que tenemos encima que es el 155".

En este sentido, indicó que desde las elecciones catalanas del 21-D "llevamos ya muchos días negociando, con muchas ganas de investir un presidente, y es lo único que pedimos. En este momento quien está encima de la mesa es Carles Puigdemont. Pedimos una investidura que sea real y efectiva", porque "necesitamos todos tener gobierno", remarcó.

