Diputación critica que Estado "no dé garantías necesarias" para poder ejecutar 3 millones para empleo joven

15/02/2018 - 18:25

La portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, ha lamentado de nuevo que el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales "no haya proporcionado las garantías necesarias para que se puedan ejecutar 3,3 millones de euros para empleo joven en la provincia".

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Argota hace referencia a los 3,3 millones procedentes del Fondo Social Europeo, captados por la Diputación para el Programa Proempleo en la provincia de Sevilla y cuya posibilidad de ejecución ya había puesto en duda la institución provincial en enero pasado, a través de una carta trasladada al Ministerio.

"Lo que tienen que hacer los responsables populares, entre ellos, su presidenta en la provincia, Virginia Pérez, es evitar que el Gobierno central ponga trabas y juegue al trilero en la ejecución de un programa europeo. Puedo asegurar que ningún alcalde o alcaldesa en la provincia piensa que la Diputación va a dejar escapar ningún programa de estas características. Las medidas restrictivas del Gobierno central y la injerencia perpetua en los asuntos que afectan al municipalismo está haciendo insostenible la situación para las entidades locales",r recalca.

Argota ha expresado que las Administraciones locales se encuentran en una "absoluta indefensión" respecto a la situación en la que las mantiene el Gobierno central. "No resuelve el asunto de la financiación local, no permite elevar el gasto financiero a las entidades locales flexibilizando la regla de gasto y no concede autonomía para poder emplear el superávit en lo que cada ayuntamiento necesite y, mucho menos, en planes de empleo", lamenta.

En esa línea, apunta a "otro despropósito ahora" relacionado con el programa Proempleo en la provincia y argumenta que "nos conceden 3,3 millones de euros, nos dan de plazo hasta el 31 de diciembre de 2018, nos ponemos a trabajar con esas fechas y resulta que a finales del 2017 nos ponen como condición que revisarán la ejecución a 31 de julio y verán, según grado de ejecución, si nos conceden total subvención o no".

Critica que se cambien las reglas de juego "a mitad de partido" y con la "gran paradoja" de que es el Gobierno central el que impone la regla de gasto y, "si ejecutamos el programa y no nos conceden totalmente la subvención, según un informe emitido por el Área de Hacienda, podríamos incumplir esa regla de gasto y poner en peligro la estabilidad financiera de la Diputación". "Es decir, limitan el gasto y nos piden que nos aventuremos en un gasto mayor en Proempleo", recalca.

Considera que el Gobierno central sigue "torpedeando a todos los niveles" la gestión local y advierte de que "ya es hora de decir 'basta ya' desde las únicas administraciones cumplidoras con el déficit público". "Precisamente las que tenemos 23.500 millones de euros en depósitos sin poder gastar por esa regla de gasto que impone el Gobierno y las que volveremos a tener más de 5.000 millones de euros de superávit de 2017 sin poder aplicar en lo que cada ayuntamiento convenga, sino en lo que el Gobierno central mandate, y nunca en planes de empleo", ha expresado.

Finalmente, ha dicho que, por todo ello, "la renuncia a Proempleo por parte de la Diputación es la consecuencia de las políticas restrictivas que, a todos los niveles, aplica el Gobierno central con ayuntamientos y diputaciones".