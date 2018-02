El PSOE denuncia la "escandalosa" gestión del Metro-TUS y pide paralizar el proyecto y buscar soluciones

15/02/2018 - 18:44

Casares critica que el PP no ha escuchado oposición, ni tampoco a vecinos, usuarios, taxistas y trabajadores de transportes

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal en el Ayuntamiento, Pedro Casares, ha denunciado la "escandalosa gestión" del equipo de gobierno del PP en la puesta en marcha del Metro-TUS, y ha pedido que se paralice el proyecto y se busquen soluciones entre todas las partes que "no perjudiquen a los ciudadanos, ni agraven los problemas de movilidad"

Casares ha hecho estas manifestaciones en el transcurso de un encuentro con vecinos y afectados por este proyecto, que se ha celebrado esta tarde en la sede del PSOE, y ha destacado la intención de su partido de recoger las ideas, propuestas y quejas de los ciudadanos, "que están siendo los principales perjudicados por la reordenación de líneas de autobús, una decisión unilateral del PP", ha recalcado.

Ha recordado que el PSOE ha venido denunciando desde que se presentó el proyecto, que el Metro-TUS "no mejora las frecuencias, no mejora la conexión con los barrios periféricos y hoy es el día que los santanderinos tardan mucho más que hace un mes para realizar el mismo recorrido".

Además, ha criticado que este proyecto ha costado "más de 7 millones de euros", a los que ahora habrá que añadir "un crédito extraordinario" para modificar los intercambiadores y colocar mamparas para proteger de las inclemencias meteorológicas.

"Fijaos si pensaron poco en el proyecto del Metro-TUS más allá de gastar millones de euros, que en una ciudad como Santander, que llueve todos los meses del año, han puesto intercambiadores más propios de Santa Cruz de Tenerife y ahora vamos a tener que gastar más dinero para acondicionarlos. Es una auténtica vergüenza", ha subrayado Casares.

Otro de los ejemplos que evidencian, a su juicio, la "improvisación" del proyecto es que el carril bus, desde su puesta en marcha, ha sufrido variaciones en cuanto a su uso. "Primero solo podían usarlo autobuses, luego permitieron, tras la protesta, que circularan taxis, a los que se les dijo que no se les iba a multar por hacer paradas, pero hoy es el día que se les ha multado y ahora van a pensar cómo solucionarlo, y así un no parar de despropósitos", ha ennumerado.

En este sentido, Casares, para quien el proyecto es un "desastre", ha criticado que el PP "llame desajustes" a lo que es un proyecto "lleno de incoherencias e improvisaciones". "No están sincronizados los autobuses y las conexiones en los intercambiadores, hay zonas periféricas que antes llegaban en autobús directamente al centro y ahora tienen que cambiar de autobús, hay menos frecuencias en determinadas líneas", ha criticado.

PARALIZAR EL PROYECTO

Asimismo, el líder de los socialistas santanderinos ha criticado que el PP "no solo fue incapaz de escuchar a la oposición durante meses, sino que tampoco ha escuchado a vecinos, usuarios, taxistas, trabajadores de los transportes urbanos y agentes sociales".

"Hoy los vecinos que viven en Cueto, Peñacastillo, Primero de Mayo, Campogiro, Nueva Montaña, Monte y San Román son los principales afectados, pero el problema es de toda la ciudad", ha señalado.

Para Casares, "es necesario paralizar el proyecto, sentarse a dialogar con todas las partes implicadas y buscar soluciones que no perjudiquen a los ciudadanos ni agraven los problemas de movilidad en Santander".

"Es necesario que ahora se haga lo que deberían haber hecho antes de poner en marcha el proyecto, que es dialogar y analizar las necesidades de los usuarios para que el metro-TUS sirviese para mejorar las conexiones y no para empeorarlas", ha recalcado. "Los ciudadanos lo único que quieren es que no se les perjudique, que no empeoren, algo totalmente razonable", ha dicho.

A su juicio, lo que "no es razonable" es la actitud de la alcaldesa, Gema Igual, diciendo que "a los ciudadanos hay que enseñarles, acostumbrarles y deben usar bien el Metro-TUS". "Es una tomadura de pelo, nos toma por tontos a los ciudadanos. Es impropio de una alcaldesa", ha asegurado.

Según el portavoz socialista, no se trata de que los usuarios del TUS "se enfaden o no", sino de "hacer las cosas bien, de forma razonable y no gastar el dinero público en empeorar la calidad de vida de la gente".

Por último, Casares ha criticado que el PP "no se ha tomado en serio" abordar una estrategia global para mejorar la movilidad en Santander y apostar por potenciar el transporte público. "Ahora tenemos un carril bus que no genera ninguna mejora, pero además obstaculiza el trafico aún más, generando problemas que antes no existían", ha concluido.