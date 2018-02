Ruiz-Sillero: "El PSOE se opone a reactivar la formación para el empleo"

15/02/2018 - 23:39

La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario del PP andaluz, Teresa Ruiz-Sillero, ha lamentado este jueves que el PSOE se haya opuesto a la reactivación de la formación para el empleo en Andalucía, al mismo tiempo que ha criticado que rechace las propuestas planteadas por el PP para poner fin a esta parálisis.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

"El PSOE ha demostrado que no quiere recuperar el dinero defraudado, que no quiere colaborar con la justicia, que no quiere que se abran los centros de formación en este primer trimestre, ni tampoco que en el primer trimestre de cada año se pongan en marcha las convocatorias", ha asegurado en un comunicado.

La parlamentaria andaluza ha criticado el rechazo del PSOE a la apertura en el primer trimestre de 2018 de los Centros Públicos de Formación Profesional para el Empleo, entre ellos el Centro de Formación Ocupacional (FPO) 'San Juan de Dios' de Jerez de la Frontera (Cádiz) y 'Punta Europa' de Algeciras (Cádiz).

Así, ha destacado que la moción planteada por el PP que se ha aprobado con los votos de todos los partidos, a excepción de los del PSOE, pide algo "básico" como es garantizar que todas las convocatorias de formación para el empleo se hagan en el primer trimestre de cada año para poder garantizar de esta forma a los desempleados andaluces los mismos derechos y oportunidades que en el resto de España.

"Andalucía es la única comunidad sin formación para el empleo. Esto ocurre porque el PSOE está noqueado y no sabe plantear soluciones. Hasta el punto de que se esté dando la situación kafkiana de contar con diez centros cerrados, con funcionarios que no hacen nada, mientras los desempleados están deseando hacer cursos", ha añadido.

En este punto, ha lamentado que los socialistas hayan votado que 'no' a la apertura en el primer trimestre de 2018 de las escuelas de hostelería que permanecen cerradas, como es la de Islantilla, en Lepe (Huelva); La Laguna en Baeza (Jaén), el CIO Mijas (Málaga) y el restaurante de la Escuela de Hostelería de Cádiz.

Además, señala los diez centros cerrados de formación profesional para el empleo entre los que se encuentran el de Viator (Almería), Jerez y Algeciras, el Centro Guadalquivir y el de San José de la Rinconada en Sevilla, así como el de Linares en Jaén. "Susana Díaz ordenó cerrar para no verse salpicada por el fraude de la formación", ha expresado.

Del mismo modo, ha destacado que el PSOE se ha opuesto a la publicación en el portal de la transparencia del importe reclamado y recuperado del fraude de la formación a pesar de que hace dos años se aprobó una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz en la que se recogía que esa información debía mandarse a los grupos políticos. "No quieren decir lo que se recupera, están empeñados en seguir tapando el fraude", ha destacado.

Además, la parlamentaria andaluza ha incidido en que, gracias al PP, "el Gobierno andaluz no podrá hacer uso de las exceptuaciones en las subvenciones de formación profesional para el empleo y se verá obligado a que se publiquen en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las exoneraciones que puedan realizarse una vez que se hayan revisado todos los expedientes pendientes".

Finalmente, ha criticado que el PSOE se haya opuesto a la colaboración con la justicia en las investigaciones judiciales en relación a las subvenciones de formación profesional, a la vez que ha asegurado que "la Junta torpedea y no manda toda la información como la relativa a la Faffe".

"El PSOE está empeñado en seguir ocultando el fraude de la formación y se cierra en banda a aceptar las soluciones planteadas por el PP para reactivar la formación profesional para el empleo", ha concluido.