Canarias "no renunciará" a fijar el 75% de descuento de residentes en el REF para asegurar que no se reduzca

16/02/2018 - 12:11

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha afirmado que el Ejecutivo regional "no renunciará" a fijar el 75% de descuento de residente en el Régimen Económico y Fiscal (REF) para asegurar que el mismo no se pueda reducir en el futuro.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 (EUROPA PRESS)

"Desde el minuto uno en que se aprobaron los PGE 2017 dijimos que el aumento del descuento de residente del 50 al 75% entre islas no podía ser un tema coyuntural de un presupuesto de una anualidad y que nuestro objetivo era que se quedase anclado y fijado como un derecho de todos los canarios a través del REF", manifestó en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, comentó que la intención del PP de "no fijar" el descuento de residente le hace pensar que, el día de mañana, "cuando los nacionalistas no sean necesarios", puedan quitar dicho descuento. "Y eso --incidió-- no lo vamos a permitir".

Rodríguez hizo especial hincapié en que el Gobierno de Canarias va a defender el sistema actual, ya que, dijo, ha supuesto una "revolución" en las comunicaciones entre las islas con un aumento del tráfico interinsular del 30%.

"Es un derecho que tenemos los canarios para estar en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos del Estado. No vamos a dar pasos hacia atrás. No vamos a renunciar a derechos que hemos adquirido", aseveró el vicepresidente.

En este sentido, abogó por anclar en el REF el descuento del 75% porque nadie asegura que en los próximos años el Gobierno de España reduzca la bonificación para situarlo otra vez al 50%. "Ese tipo de políticas --recordó-- las hemos visto ya en otras ocasiones".