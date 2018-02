Cs C-LM dice que el caso del candidato de Albacete que "compró su puesto" fue archivado "porque era mentira"

16/02/2018 - 12:07

La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, ha dicho este viernes que la denuncia hecha en la comisión de investigación de la financiación de los partidos en el Senado por miembros de la Plataforma de ex afiliados de la formación naranja sobre un candidato "que pago actos" para ser candidato Albacete "fue hace dos años" y el juez la archivó "porque era mentira".

TOLEDO, 16 (EUROPA PRESS)

De este modo preguntada, en rueda de prensa, se ha pronunciado sobre esta denuncia de la Plataforma de ex afiliados que habla de que un candidato de Albacete --sin concretar quién-- pagó actos concretos.De Miguel ha destacado que en esta comisión "sólo está el PP" y por lo tanto "sólo pregunta y convoca el PP", ya que se ha llamado a estas personas sobre un caso "que no hubo".

"Si nos fijamos en el tema concreto de Albacete lo que dicen estas personas es que conocen a alguien, sin nombre, que dicen que dio un dinero para un acto", ha aseverado la portavoz, añadiendo que "esto no es real", ya que el acto se hizo "y lo pagaron los afiliados" ya que en ese momento --2015-- la formación "no tenía dinero", al ser el momento de "empezar".

De Miguel ha dicho que "ahí no hay nada y el PP lo sabe de sobra", ya que según ha dicho, los 'populares' "están más preocupados por las encuestas y por mantener el poder que en responsabilizarse de sus propios errores", además de "cumplir con sus compromisos".

La portavoz de la formación naranja en la región ha dicho que le "hace gracia" que el PP "hable de corrupción" ya que se basan en esta comparecencia "y hay que darle credibilidad" pero "no hay que darle credibilidad a ex tesoreros ni ex altos cargos cuando van a comisiones parlamentarias e incluso a los juzgados".

ASUMIR RESPONSABILIDADES

Según ha asegurado De Miguel, desde Cs están "intentando" que el PP "cumpla con sus compromisos básicos de regeneración democrática" y que aparten a la senadora por Murcia, Pilar Barreiro, "que tiene cinco casos ahora mismo de corrupción política, por lo que está imputada y no les parece bien hacerlo".

El PP "debería asumir responsabilidades y colaborar con la justicia, cosa que no están haciendo a día de hoy", ha dicho De Miguel, al tiempo que ha aseverado que deberia "cumplir sus compromisos con Ciudadanos y con todos los españoles" y "dejar de mirarse el ombligo" para "empezar a trabajar para todos ya de una vez".

De Miguel ha asegurado que le parece triste que "esto sea todo lo que tiene que aportar el Partido Popular a la política actualmente", además de destacar que en Ciudadanos "están muy tranquilos", ya que tienen "un 10 de Transparencia Internacional" por sus cuentas.