El PP pide a Oria que negocie con el sector el criterio de reparto de las ayudas a la modernización de la flota

16/02/2018 - 12:18

El Partido Popular ha pedido al consejero de Medio Rural y Pesca, Jesús Oria, que suspenda los criterios de reparto de las ayudas a la modernización de la flota, que en su opinión son "muy injustos", y abra una mesa de trabajo con la Federación de Cofradías de Pescadores para consensuar un reparto "justo" que dé respuesta a las necesidades y demandas del sector.

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

El diputado Iñigo Fernández, que interpelará a Oria sobre este asunto en el Pleno del Parlamento el próximo lunes, 19 de febrero, ha criticado la "mala gestión" de la Consejería respecto a estas ayudas, que ha tenido como resultado que a unas embarcaciones se subvencione el 44% de la inversión y a otras el 13%.

Según el portavoz del PP, ello a su vez ha hecho que los beneficiaros con menor porcentaje de subvención hayan renunciado a la misma, con lo que 90.000 euros de los 500.000 destinados a estas ayudas no han llegado realmente a los pescadores.

Fernández también ha criticado que estas ayudas, que se venían concediendo anualmente, no se convocaron ni en 2015 ni en 2016, lo que ha provocado "un cuello de botella, un atasco de difícil resolución" que ha hecho que la partida de 500.000 euros, que antes era suficiente, se quedara pequeña, ya que se han recibido solicitudes por importe de 1,5 millones.

Según ha explicado, anteriormente la partida se distribuía de forma proporcional entre los proyectos presentados, pero el departamento de Oria optó por la concurrencia competitiva, con criterios de reparto que han provocado "enormes injusticias".

El diputado del PP ha afirmado que se asignan puntos atendiendo a criterios como el número de proyectos presentados, lo que "favorece a los barcos grandes y perjudica enormemente a los pequeños".

El parlamentario, que quiere que Oria explique "por qué ha optado por este camino" y qué criterio va a seguir en el reparto de las ayudas de 2018, ha considerado "inadmisible" que la Consejería convoque una orden de ayudas sin consensuarla y "de espaldas" a los pescadores.

En ese sentido, ha opinado que "no hay diálogo" con el sector y que los pescadores "no tienen interlocutor". "No tienen con quién hablar en el Gobierno", ni siquiera con el presidente Revilla, ha dicho, "que lleva muchos años sin pisar un muelle porque los pescadores han dejado de ser una prioridad" para él.