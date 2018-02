Vara advierte de que no va "a renunciar" a que el Gobierno central "ponga su parte" en el regadío de Tierra de Barros

16/02/2018 - 12:23

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha advertido este viernes de que no va "a renunciar tan fácilmente" a que el Gobierno central ponga su parte para llevar adelante el proyecto de regadíos de Tierra de Barros.

MÉRIDA, 16 (EUROPA PRESS)

De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara, en rueda de prensa este viernes en Mérida, a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Ministerio de Agricultura de no considerar de interés general este proyecto de regadíos en Tierra de Barros, por lo que no aportaría dinero para su ejecución.

Ante esta situación, y sobre la posibilidad de que la Junta de Extremadura pueda aumentar su aportación en este proyecto, Fernández Vara ha señalado que "si fuera necesario, sí", tras lo que ha explicado que la parte que aporta el Ejecutivo regional "viene del fondos europeos, del programa de Desarrollo Rural", aunque han ido trabajando "en paralelo" con el banco "para que pudiera asumir una parte".

Fernández Vara ha lamentado la decisión del Ministerio de Agricultura, tras lo que ha defendido que la Junta de Extremadura ha "trabajado bastante" en este proyecto de regadío, por lo que ha mostrado "absolutamente inalterable" su "convencimiento" de que "tiene que ser hecho y viable"

De hecho, ha desvelado que el Ejecutivo regional está trabajando también en un "plan B", ya que "desde el minuto uno" han mantenido conversaciones con el Banco Europeo de Inversiones y con otros posibles financiadores "para poder llevar hacia adelante el proyecto, que nadie tenga ninguna duda".

En este punto ha destacado que estos proyectos "son de medio y largo plazo" por lo que ha señalado que el PP "está ahora en el Gobierno, pero igual dentro de un año no está, todo no parece indicar que no estará", por lo que igual con otro Ejecutivo "conseguimos que lo que ahora es no, sea un sí".

QUÉ HACE EL GOBIERNO POR EXTREMADURA

En este sentido, Vara ha instado a "decidir de una vez por todas si los problemas de Extremadura son solo nuestros, o son también del resto de España", ya que si el regadío, la plataforma logística o la Ronda Sur de Badajoz la tienen que hacer la Junta, ha planteado "¿qué tiene pensado hacer? el Gobierno central por Extremadura.

Fernández Vara ha considerado que "no vale hacer inversiones y unir por alta velocidad a provincias de algunas comunidades autónomas", mientras que en la región extremeña "ni tengamos dinero para el tren, pero tampoco lo haya para haya regadíos, ha lamentado.

"No queremos que haga nada más de lo que hace por otras tierras, pero tampoco menos", ha señalado el presidente extremeños, quien ha apuntado a un "problema de credibilidad" del Gobierno sobre el regadío extremeño, en el que "han pasado de decir que no, a decir que por fases se podría, a decir que el interés general habría que replanteárselo", ha lamentado.

A su juicio, "lo que ocurre es que cuando uno no quiere, pues difícilmente puede, y en este caso es que no han querido", ha lamentado Fernández Vara, quien ha abogado por "seguir trabajando y colaborando" con el Ministerio de Agricultura, ya que ambas administraciones tienen "muchas competencias que son compartidas", tras lo que ha asegurado que no entiende "la cerrazón frente a este proyecto".

Ha añadido que si a esta decisión del Ministerio de Agricultura se unen otras relativas a la limitación de hectáreas para cava o sobre la fruta de hueso, pues "el mundo del campo tampoco lo entiende", tras lo que ha instado al Gobierno a que "diga si va a invertir más en algún regadío de España", ya que "si lo va a hacer, no hay ninguna razón para que también lo haga aquí".