Abierta una nueva convocatoria de ayudas para la compra de libros de texto para asegurar que llegan a más familia

16/02/2018 - 12:48

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha informado que hoy en Consejo se ha aprobado abrir una segunda convocatoria de ayudas para la compra de libros de texto en Educación Primaria y Secundaria durante este curso 2017-2018.

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

El objetivo del Ejecutivo riojano es "complementar la primera convocatoria para que puedan beneficiarse de estas ayudas familias que no concurrieron a ella por desconocer que se habían ampliado los umbrales de renta familiar exigidos, además de elevar la cuantía de la beca" ha indicado.

Tal y como ha detallado Martínez Arregui, se ha aprobado "una partida de 300.000 euros repartidos a partes iguales entre las ayudas para adquirir libros de Educación Primaria y libros de Educación Secundaria y las condiciones serán iguales a las establecidas en la primera convocatoria".

Las ayudas se concederán a las familias y se harán efectivas a través de los centros educativos, de acuerdo con los requisitos de no haber solicitado la ayuda en la convocatoria anterior o, en caso de haberla solicitado que la misma se presentara fuera de plazo; estar matriculados en Educación Primaria o Secundaria.

Además repetir curso, salvo aquellos que vuelvan a cursar 1º y 2º de Primaria, dado que los libros del curso anterior no se pueden utilizar; la renta per cápita de la unidad familiar no podrá superar el importe anual de 12.000 euros; el rendimiento de capital mobiliario de la unidad familiar no podrá superar el importe anual de 4.000 euros; los libros de texto deben ser adquiridos en algún establecimiento o punto de venta autorizado para ello.

La portavoz del Ejecutivo regional ha informado que 8.130 familias se beneficiaron de estas ayudas en la primera convocatoria: 6.162 de Educación Primaria y 1.968 de Educación Secundaria. Por cuantías, en Educación Primaria se concedieron 2.696 ayudas por importe de 160 euros; 2.444 por importe de 130 euros; y 1.022 ayudas de 100 euros. Por otro lado, en Educación Secundaria se concedieron 539 ayudas por importe de 245 euros; 849 por importe de 200 euros y 580 por importe de 150 euros.

El BOR publicará en las próximas semanas la convocatoria de estas ayudas, cuya iniciativa se enmarca en el acuerdo entre el Gobierno de La Rioja y Ciudadanos sobre los Presupuestos de La Rioja para 2017 y refleja el objetivo compartido de lograr una mayor cohesión social a través del fortalecimiento de las familias.