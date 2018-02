Ayuntamiento y Escuela de Tauromaquia emprenden negociación para que continúe abierta con toreo y "usos complementarios"

16/02/2018 - 13:28

El Ayuntamiento de Madrid y la Escuela de Tauromaquia 'Marcial Lalanda', en la Venta de El Batán, han "retomado" el diálogo y han abierto un periodo de "negociación" para cumplir con el acuerdo de Pleno de 2015 por el que la Venta "tiene la obligatoriedad de tener un uso vinculado a la tauromaquia", y se estudiarán además "usos complementarios" a desarrollar en la misma.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, este acuerdo de 2015 "únicamente podría cambiarse con una mayoría en el Pleno que a día de hoy es insuficiente". Así, la pretensión del Consistorio es estudiar además "usos complementarios" de la Escuela.

Por su parte, desde la Escuela de Tauromaquia aseguran recibir esta decisión con "cautela" después de haber sufrido a su juicio un "intento de atropello". "Se ha abierto el diálogo; de ahí a que esto se haya solucionado, hay que verlo", han informado fuentes de la Escuela 'Marcial Lalanda'.

De este modo, Consistorio y Escuela de Tauromaquia llegan a un principio de entendimiento después de que el pasado 24 de enero, Madrid Destino notificara a la Escuela que debían entregar las llaves de la Escuela. Sus integrantes siempre se negaron, y la Escuela ha permanecido abierta hasta día de hoy.

La alcaldesa, Manuela Carmena, ya anunció en la comisión de Cultura de diciembre que el Consistorio no seguiría "manteniendo la escuela de tauromaquia" en la Venta del Batán, y se la ofreció a la Comunidad de Madrid dado que sus instalaciones precisan más terrenos.

Señaló entonces que el Gobierno local era "consecuente" con su política ya que no entienden que en el presupuesto educativo se incluya la tauromaquia. A partir del día previsto para el cierre, los integrantes de la escuela, en la que se han formado toreros como 'Joselito', decidieron unirse contra el "atropello" que a su juicio supone el cierre de la Escuela, y se reunieron con el Defensor del Pueblo para trasladarle su queja.

Desde el PP se mostraron siempre a favor de mantener abierta la Escuela, un "referente" del toreo en la ciudad "más torera de todo el mundo". Tras visitar la Venta y mostrarles su apoyo, los populares sacaron adelante este pasado martes en el Pleno de Moncloa, con el 'sí' del PSOE, una propuesta para instar al Consistorio de la capital a "repensar" este cierre.

La Escuela de Tauromaquia ha indicado en declaraciones a Europa Press que de ella "han salido 237 toreros que han dado gloria a la tauromaquia", algo que "no se puede borrar por un capricho del Ayuntamiento". "Hay que observar, y respetar; como ciudadanos no nos pueden gustar una cosa, pero no se puede intentar imponer una ideología", han reprochado fuentes de la Escuela.

Con respecto a la importancia del toreo en la ciudad de Madrid, estas mismas fuentes han asegurado que durante la festividad de San Isidro, "la plaza de toros de las Ventas se llena todos los días". "A lo mejor el Bernabéu no se llenaba todos lo días en una Feria de Fútbol", han lanzado.