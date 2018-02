Los X Premios del Consejo Social apuestan por "unir los esfuerzos" para hacer de la UR "un centro de excelencia"

16/02/2018 - 13:24

El presidente del Consejo Social de la UR, José Luis López de Silanes, ha felicitado a los ganadores de los X Premios del Consejo Social de la UR que reconocen "las mejores prácticas de la comunidad universitaria en su apuesta por la calidad docente" y ha animado a poner "todos los esfuerzos" para hacer de la UR "un centro de excelencia".

Acompañado del rector de la UR, Julio Rubio, López de Silanes ha agradecido el trabajo de los premiados así como la colaboración de la UR y "su compromiso con la sociedad riojana" en unos premios "que contribuirán a dar una mayor visibilidad a nuestra universidad, motor y desarrollo de la comunidad". Por su parte, Rubio ha declarado que "hoy es un día festivo para la UR porque destacamos aquello en lo que somos fuertes, es decir, en docencia, en innovación, en investigación y en transferencia".

Además, y tras felicitar a cada uno de los premiados, el rector les ha señalado como "un ejemplo" para presentar a la UR como lo que realmente es "la sede del conocimiento en la que las iniciativas individuales se conjugan con estrategias colectivas, siempre teniendo como fin el bien común".

Por su parte, López de Silanes ha recordado que, en esta décima edición, se han presentado un total de 18 candidaturas en seis categorías diferentes y, espera que, "para el próximo año sigan aumentando".

El salón de actos de la Fase IV del Complejo Científico ha sido el lugar escogido para celebrar la X edición de estos premios presidida por José Ignacio Ceniceros, jefe del Ejecutivo regional. En el acto también ha participado la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, así como autoridades regionales y académicas.

Todo en una convocatoria anual de galardones que "reconoce a los mejores estudiantes, así como las mejores prácticas de la comunidad universitaria, en su actividad docente e investigadora, y también su capacidad de transferencia de conocimiento".

Por su parte, el presidente del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, ha señalado que estos premios "ahondan y refuerzan las vinculaciones recíprocas" muestra de "la pujanza, vitalidad investigadora y vocación internacional" de la Universidad de La Rioja.

"Es indudable que nuestra Universidad cumple una función social, pero podemos ir más allá y avanzar juntos hacia una economía del conocimiento que nos permita mejorar nuestra competitividad e internacionalización", ha afirmado.

PREMIADOS

PREMIO A LA COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA. Este galardón ha recaído en Bodegas Riojanas, que suscribió en 2005 un convenio de colaboración gracias del cual se han desarrollado varios proyectos de investigación sobre el control de fermentación y seguimiento del envejecimiento del vino, la determinación de la huella sensorial o la producción de uvas con más resveratrol. Además, ha firmado tres contratos de I+D por valor de 148.000 euros con grupos de investigación de Química y de Agricultura y Alimentación y, desde 2004 acoge el Curso de Otoño de Enología 'Ciudad de Cenicero'.

Por parte de Bodegas Riojanas, Santiago Frías, ha asegurado que este reconocimiento les anima "a seguir trabajando con la UR porque obtenemos resultados y aprendemos de todos".

PREMIO AL ESTUDIANTE. Este galardón ha recaído en Jonatan González García, graduado en Estudios Ingleses con 21 matrículas de honor y 9 sobresalientes, Premio Extraordinario Fin de Grado 2014-2015, Premio a la Excelencia académica (Artes y Humanidades) del Gobierno de La Rioja y Premio Extraordinario Fin de Máster 2015-2016 en Estudios Avanzados en Humanidades (especialidad en Estudios Ingleses) por la UR. Ha disfrutado de cuatro becas y contratos de investigación (MECD, UR y Gobierno de La Rioja), es autor de varios artículos científicos y está coeditando una obra del Poeta Laureado de la Reina Victoria e hispanista inglés Robert Southey (1774-1843) para la editorial británica Routledge.

Ha participado en la organización de congresos, actividades culturales y académicas en la UR, además de colaborar con la Asociación Riojana de Lectores, Escritores y Artistas. Actualmente cursa estudios de Doctorado con un contrato FPI-UR/CAR. Este premio está dotado con 600 euros y placa acreditativa. González ha agradecido "la pasión del profesorado" en todo lo que hacen.

PREMIO A LA INNOVACIÓN DOCENTE. Este galardón ha recaído en la profesora Clara Jiménez Gestal, del Departamento de Matemáticas y Computación, por la coordinación del proyecto 'Virtualización de asignaturas del Máster en Formación del Profesorado'. Este proyecto se planteó con el objetivo de facilitar el proceso de virtualización de este máster y afrontar "lo que era una necesidad, el cambio de un modelo docente presencial a otro semipresencial". Este premio está dotado con 2.000 euros y placa acreditativa.

PREMIO AL INVESTIGADOR EMERGENTE. Este galardón, que reconoce la trayectoria de los investigadores menores de 40 años, ha recaído en Fernando Antoñanzas Torres, ingeniero superior y doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de La Rioja que, actualmente, se encuentra en la Pontificia Universidad Católica de Chile con un contrato postdoctoral.

Ha recibido el Premio al Estudiante del Consejo Social 2010 y el 2º del Concurso de Proyectos Fin de Carrera 2009. Su línea de trabajo está centrada en el modelado y predicción de la radiación solar y la energía solar fotovoltaica. Ha participado en tres proyectos de investigación y realizado tres estancias: en CIEMAT (España), Universidad de California San Diego (EEUU) y en el Joint Research Centre de la Comisión Europea (Italia). Es autor de 26 artículos internacionales y de once capítulos en libros científicos y es revisor habitual de revistas y congresos científicos del área solar. Ha presentado 21 ponencias en congresos internacionales y seis en nacionales. Este premio está dotado con 2.000 mil euros y placa acreditativa.

PREMIO A EQUIPOS INVESTIGADORES CONSOLIDADOS. El jurado ha decidido otorgárselo a un equipo de 5 investigadores del Grupo 'Modeling and Simulation in Science and Engineering' (MAS: Modelado y Simulación en Ciencia e Ingeniería) formado por los profesores Emilio Jiménez Macías, Julio Blanco Fernández, Juan Carlos Sáenz-Díez Muro, Mercedes Pérez de la Parte y Eduardo Martínez Cámara, de los Departamentos de Ingeniería Eléctrica y Mecánica de la Universidad de La Rioja.

Un equipo "o una familia" con gran potencial en el ámbito de la investigación pura, aunque con destacadas aportaciones en transferencia del conocimiento. Su ámbito de trabajo es la simulación aplicada a sectores relevantes de la economía regional como: vino, metal, energía y calzado. Han elaborado 72 patentes, han publicado 75 artículos en revistas indexadas, han llevado a cabo 62 proyectos de I+D+i a través de la OTRI de la UR, han dirigido 38 tesis doctorales y han participado en 3 proyectos europeos y 3 nacionales y uno regional resididos en la UR (más otros ocho no resididos en la UR).

Actualmente lideran y presiden el grupo nacional de Modelado y Simulación, y el Grupo Europeo (EUROSIM), que celebrará en 2019 en la UR el Congreso Europeo de Simulación. Este premio está dotado con 2.000 euros y placa acreditativa.

PREMIO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. El jurado ha decidido otorgárselo a Eva Tobías Olarte, profesora del Departamento de Derecho, por su Diagnóstico de Igualdad entre hombres y mujeres de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Este proyecto ha tenido como objetivo principal la captura de una primera fotografía de los aspectos estratégicos de la igualdad de género en nuestra región.

El trabajo -basado en la realización de entrevistas y reuniones con personal de la administración pública, actores claves de la región y la ciudadanía en general- incide en uno de los ejes básicos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, como es la Igualdad de Género. Este premio está dotado con 2.000 euros y placa acreditativa.