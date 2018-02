Auxilian a cuatro pescadores que no eran capaces de llegar a la orilla en el Miño

16/02/2018 - 13:40

Efectivos de Bomberos han auxiliado este viernes a cuatro pescadores que no eran capaces de llegar a la orilla en el río Miño, a la altura de Salvaterra (Pontevedra), donde estaba subiendo el caudal y "tenían miedo" de que se les llevase la corriente.

VIGO, 16 (EUROPA PRESS)

Según han informado a Europa Press fuentes del 112 Galicia, los hechos ocurrieron a las 2,20 horas de este viernes en la parroquia de Alxén, en las proximidades de Ponte do Cordeiro, desde donde uno de los pescadores alertó de que no conseguían regresar a la orilla.

No obstante, también indicó que no necesitaban asistencia sanitaria y que no era precisa ninguna embarcación, y manifestó que "con una escalera era suficiente para acceder a la orilla".

Desde el 112 se avisó de los hechos a la Guardia Civil, a la Comandancia Naval y a los bomberos de Ponteareas y Baixo Miño, que acudieron al lugar con equipo de agua y una escalera que extendieron. Así, los pescadores pudieron regresar a la orilla en buen estado.