Celaya está "preocupado" por el nuevo Hospital de Alcañiz, aunque "hay tiempo de sobra" para construirlo en plazo

16/02/2018 - 13:35

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, ha afirmado este viernes que en el Departamento "estamos preocupados" por la marcha del proyecto de construcción del nuevo Hospital de Alcañiz (Teruel), ya que los trabajos deberían realizarse "más deprisa", puntualizando que "hay tiempo de sobra" para tener la obra terminada en 2021, el plazo acordado.

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, Celaya ha dicho que la empresa no ha respondido todavía al requerimiento realizado hace una semana para que iniciara ya las obras, apuntando que han realizado el vallado y el desbrozado, pero no han comenzado las restantes tareas, lo que ha atribuido a "pequeños problemas" que no conoce.

"Espero que la empresa cumpla sus compromisos", ha continuado Celaya, quien espera conocer las "explicaciones" de la empresa. Celaya ha indicado que el proyecto ha solventado algunos obstáculos y "ahora todo se limita a cumplir la Ley de Contratos del Estado".

LISTAS DE ESPERA

En otro orden de cosas, Celaya ha señalado que el mes de enero suele ser "un mes malo" para las listas de espera sanitarias, ya que se suele producir un repunte debido a que, de los 20 días hábiles para realizar intervenciones quirúrgicas, solo se dispone de nueve, al descontarse la festividad de San Valero en la ciudad de Zaragoza y las vacaciones navideñas.

El titular de Sanidad ha confiado en que las cifras mejoren durante este mes de febrero, aunque ha reconocido que "no es sencillo" conseguirlo.