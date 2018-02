Madrid. una asociación crítica al exfiscal moix por no hacer "nunca nada" contra el campo de golf del canal

16/02/2018 - 13:27

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

La portavoz de la asociación 'Parque Sí en Chamberí', Carmen Ochoa, afirmó hoy en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción política que el exfiscal de Madrid Manuel Moix "nunca hizo nada" para investigar las obras y gestión del campo de golf de Chamberí, "cuando era absolutamente ilegal" desde el principio.

Ochoa señaló que pidieron a Moix, que archivó esta causa, conocer cuál era la empresa adjudicataria y explicó que al ver las empresas que se hicieron con la gestión de este proyecto "aparecían nombres de compañías muy raros, algunas con un solo empleado".

Tras señalar que "vimos que había algo turbio y viendo las noticias de la prensa olía raro", afirmó que varias veces denunciaron ante Ignacio González, entonces presidente del Canal, lo que estaba sucediendo y "nos dijeron que había una empresa intermediaria, que cobra y luego contrata a otra".

Asimismo, destacó que "dio saltos de alegría" cuando el pasado mes de abril fue encarcelado preventivamente Ignacio González por el caso de corrupción 'Lezo', en la que hay una pieza separada que trata la concesión de campo de golf. "Por fin se han dado cuenta de lo que está pasando, del entramado familiar, político y económico de había", añadió.

Además, recordó que los vecinos de Chamberí dedicaron "13 años de lucha hasta conseguir que la Justicia declarara ilegal dicho campo de golf, que ya se está desmantelado".

También compareció el contable de la concesionaria del citado campo de golf, Fernando Manuel Serrano Fuentes, quien aseguró que la actuación siempre fue "correcta, desde el punto de fiscal, contable y administrativa".

Dijo que fue el encargado de las cuentas entre 2007 y 2010 de la empresa Tecnoconcret, la primera adjudicataria por cinco años de la gestión del campo de golf de Chamberí, y señaló que conocía los vínculos familiares de la empresa con la familia de Ignacio González.

Asimismo, informó de que "ahora estoy como investigado en una causa enorme que por circunstancias se me imputan unos hechos gravísimos. Estoy en la causa en la que tampoco me han explicado qué es lo que a mí se me imputa, una imputación global enorme". Dijo que le regalaron el 5% de participación de la empresa y que en 2010, cuando le despiden, tuvo que devolver dicha participación.

Otra compareciente, María Belén Benito Martínez, subdirectora de Ingeniería y Construcción del Canal de Isabel II en 2006 y miembro de la Mesa de Contratación constituida el 10 de octubre de 2006, abordó el contrato para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas situadas en el tercer depósito del Canal de Isabel II y aseguró que ella "no valoro nada, y si hubiese visto alguna irregularidad lo habría dicho".

(SERVIMEDIA)

16-FEB-18

SMO/gja