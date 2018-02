Economía.- El programa Gira Mujeres llegará a 38 municipios de la provincia

16/02/2018 - 14:03

Andalucía Emprende, entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, y Coca Cola van a impulsar el emprendimiento femenino en 38 municipios de la provincia de Jaén con la segunda edición de Gira Mujeres.

TORREDONJIMENO (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, María Paz del Moral, ha presentado este programa del que ha destacado que busca motivar y dotar de los conocimientos necesarios para emprender a todas las mujeres que quieran desarrollarse profesionalmente. En definitiva, busca salidas laborales y dar poder profesional a las mujeres en el entorno rural con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades.

Del Moral ha subrayado que se trata de "una gran oportunidad para desarrollar el mucho talento y las muchas capacidades laborales de las mujeres de la provincia, que son una pieza clave en la economía familiar y local, motor de desarrollo económico en nuestros pueblos".

La delegada ha incidido en que "este sólido programa, fruto de la colaboración público-privada, es más que oportuno porque incide en dos ámbitos relevantes: en la mujer y el entorno rural". "Un gran paso para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas, para hacer factibles sus proyectos empresariales, vivan donde vivan y sea cual sea su situación económica", ha destacado la delegada.

Ha insistido en que no se puede avanzar si no se pone en valor el 50 por ciento del talento. "Nuestra provincia no puede consolidar una economía moderna y fuerte si arrincona a la mitad de su población". El objetivo, en palabras de la delegada, es que "las mujeres tomen conciencia de sus posibilidades, desarrollen su autoconfianza y tenemos que visibilizarlas, que sirvan de ejemplo y de inspiración para otras mujeres de su entorno".

Este programa está dirigido a mujeres con perfiles de todo tipo, de 23 a 60 años. La ruta hacia el emprendimiento consta de cuatro etapas: formación presencial en cada municipio durante dos días consecutivos, en jornada de mañana y tarde; formación online a través de una plataforma de Coca Cola para seguir definiendo y rediseñando cada proyecto. Seguidamente se seleccionarán los diez proyectos más innovadores y con viabilidad de lanzamiento, para recibir tres meses de mentoría. De estos diez proyectos, se elegirán tres, que recibirán seis meses más de mentoría y 3.000 euros de capital semilla.

Durante la primera fase, la formación presencial, se ha iniciado esta semana en la provincia y se extenderá hasta el 14 de junio en Torredelcampo, Torreperogil, Torredonjimeno, Villacarrillo, Alcaudete, Arjona, Martos, Porcuna, Alcalá la Real, Arjonilla, Andújar, Valdepeñas de Jaén, Baeza, Linares, Bailén, Úbeda, Pozo Alcón, Villatorres, Beas de Segura, Lopera, Marmolejo, Villanueva del Arzobispo, La Carolina, Mancha Real, Jaén, Vilches, Cazorla, La Guardia de Jaén, Los Villares, Quesada, Huelma, Mengíbar, Jódar, Rus, Navas de San Juan, Sabiote, Peal de Becerro y Santisteban del Puerto.

Andalucía Emprende colabora con Gira Mujeres prestando apoyo y soporte para la difusión del programa. Además, hace un seguimiento y da asesoramiento en los proyectos derivados. También da un acompañamiento presencial para las mujeres que decidan hacer la formación online y necesiten solventar dudas sobre su proyecto.

La delegada ha concluido animando a las mujeres a sumarse a esta iniciativa. Ha insistido en que este programa parte de la base de que "a emprender se aprende con la práctica".