Ciudadanos pide "medidas urgentes" contra la presencia de amianto en Metro porque le preocupa la salud de los empleados

16/02/2018 - 14:26

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha pedido este viernes "medidas urgentes" contra la presencia de amianto en trenes del Metro de Madrid, porque le preocupa la salud de los usuarios y empleados del suburbano.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Metro de Madrid ha señalado que un componente eléctrico de sus vehículos más antiguos, los modelos 2.000 y 5.000, tienen un componente electrónico en su interior que contiene amianto, si bien aseguran que esta situación no implica ningún riesgo para los usuarios y los empleados del suburbano.

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Juan Rubio ha señalado que están reclamando medidas "urgentes" contra la presencia de amianto en las instalaciones del suburbano, que en estos momentos está retirando las unidades "sin una política clara de comunicación a los trabajadores y usuarios".

"Lo que estamos solicitando es una actuación clara y contundente a favor de la retirada de los elementos de amianto y una política comunicativa de Metro más transparente. No entendemos por qué no está dado de alta las empresas autorizadas a retirar este tipo de elementos, cuando estos aparecen no solamente en las unidades móviles sino también en unos elementos de estaciones y subestaciones de alimentación", ha sostenido Rubio.

Así, el parlamentario de la formación naranja ha asegurado que la presencia de este material "cancerígeno" se conoce "desde los años 90". Por ello, ha indicado que no entienden los motivos por los que desde los planes de prevención de riesgos laborales "no se ha procedido a elaborar un plan completo de retirada de estos componentes".

"Nos preocupa la salud de quien está diariamente utilizando estas instalaciones, los empleados de la compañía, y no entendemos por qué no se han hecho estudios previos de control. Por ejemplo, de calidad del aire de los túneles de Metro donde van circulando las unidades y donde los trabajadores hacen gran parte de su vida laboral", ha concluido Rubio.