La Xunta se sentará el lunes dispuesta a "hablar" y parar la huelga de justicia, pero no hará una nueva mejora económica

16/02/2018 - 14:37

Rueda descarta acudir: "Irán los negociadores que, desde el principio, tienen toda la capacidad para llegar a un acuerdo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)

Los negociadores de la Xunta en el conflicto de la justicia irán el lunes a la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), donde han convocado al comité de huelga, con voluntad de "hablar" sobre las reivindicaciones que están sobre la mesa y de que haya "avances", aunque el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, ha ratificado que no habrá una nueva mejora económica.

En una rueda de prensa con el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y el alcalde de la ciudad de As Burgas, Jesús Vázquez, con los que ha abordado la comarcalización del parque de bomberos, Rueda ha descartado ir al encuentro, como demandan los sindicatos. "Irán los negociadores que, desde el principio, tienen toda la capacidad para llegar a un acuerdo", ha aseverado.

Si se cumple el guión de los últimos encuentros, serán el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, y su homólogo de Función Pública, José María Barreiro, los que se sentarán con los miembros del comité de huelga para intentar desbloquear una huelga indefinida que arrancó el pasado miércoles 7 de febrero y ha provocado la suspensión de numerosos juicios y trámites jurídicos.

Rueda ha reivindicado la "actitud negociadora" de la Administración gallega, que "nunca" se ha cerrado al diálogo. "Nos decían los sindicatos que esperaban una llamada de la Xunta, pues si hace falta, ahí la tienen", ha esgrimido, antes de manifestar su deseo de que, en el próximo encuentro, se pueda "seguir avanzando en la negociación".

"NO VA A HABER UNA MEJORA" ECONÓMICA

Eso sí, el también conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ha "dejado claro" que "hay una oferta económica encima de la mesa" (que oscila entre los 816 y los 1.080 euros en función del cuerpo de funcionarios judiciales al que se refiera) y que situaría a los trabajadores de la comunidad "por encima de la media".

"Esa es la oferta de la Xunta y no va a haber una mejora de esa oferta", ha advertido Rueda, quien, no obstante, ha subrayado que los sindicatos siempre defienden que no se trata solo de la cuestión retributiva, por lo que hay otros puntos sobre los que se puede "hablar" --las incapacidades temporales (IT), amortizaciones, consolidación de empleo y sustituciones de compañeros de rango superior--.

"HABLAR" DE LAS BAJAS Y OTROS PUNTOS

"Hay otros cuatro puntos, vamos a hablar sobre ellos también y vamos a seguir avanzando para intentar llegar a acuerdos. Si no es una huelga de contenido económico y hay otros puntos, seguiremos negociando sobre ellos e intentaremos llegar a un acuerdo", ha indicado el vicepresidente, quien ha señalado que se han planteado "reivindicaciones claras".

Para algunas demandas, ha manifestado que "el acuerdo está encima de la mesa" --aunque los sindicatos lo ponen en duda-- y se ha mostrado partidario de hablar también de otras "mejoras", por ejemplo, en lo que respecta a los juzgados que abordan los casos de violencia machista.

Preguntado acerca del caso concreto de la "discriminación" en los descuentos durante las bajas por incapacidad temporal, con respecto a otros funcionarios como jueces y fiscales, una cuestión que los sindicatos consideran "irrenunciable", y si la Xunta está dispuesta a ceder, Rueda se ha mostrado partidario de "hablar" de ello y del resto de los puntos.

"Vamos a hablarlo", ha apelado. Y es que, "si no solo importa" la parte económica, el vicepresidente se ha mostrado convencido de que será posible alcanzar un acuerdo.

"IRÁN LOS NEGOCIADORES"

Preguntado acerca de si accederá a la demanda de los sindicatos de que acuda él a la negociación del lunes, Rueda ha replicado que irán "los negociadores que, desde el principio, tienen toda la capacidad para llegar a un acuerdo" y que, además --ha remarcado-- están en contacto con él y con quien corresponda.

"¿Qué les interesa a los sindicatos? ¿Llegar a un acuerdo u otras cosas?", se ha preguntado Rueda, quien ha advertido que, si lo que les interesa es sellar un acuerdo que levante la huelga indefinida, los negociadores están capacitados para ello. "La Xunta tiene voluntad de llegar a acuerdos", ha concluido.

CONSIDERAR LA OFERTA AUTONÓMICA

Por su parte, preguntado en rueda de prensa este viernes, el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, ha defendido que la oferta económica que ha puesto encima de la mesa la Xunta es "considerable y debe ser considerada" por parte de los agentes sociales.

Así, y tras reiterar el respeto por el derecho a huelga, ha vuelto a incidir en que "los que se levantan de la mesa son los que tienen más responsabilidad" en el enquistamiento del conflicto y la "situación en la que se encuentra ahora".

"Nuestra disposición al diálogo es total", ha manifestado el mismo día en que la Xunta ha vuelto a convocar a los sindicatos para el próximo lunes.