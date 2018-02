Rivera dice que Cs velará para aplicar el castellano vehicular en la escuela catalana

16/02/2018 - 14:57

Exige que la medida no sea "coyuntura y sea un cambio de modelo educativo"

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs, Albert Rivera, ha asegurado que su formación estará "atenta" a que se aplique la propuesta del secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, que afirmó el jueves que el Gobierno está estudiando si puede incorporar el castellano en el formulario de preinscripción escolar.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona tras mantener una reunión con el presidente de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, en la que ha participado la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, y el portavoz del grupo en el Parlament, Carlos Carrizosa, y en la que han abordado la propuesta del Ejecutivo central de incorporar una casilla para pedir la escolarización en castellano en Catalunya, modificando así el modelo de inmersión lingüística en catalán.

Rivera ha criticado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque considera que lleva seis años con mayoría absoluta "sin hacer nada", por lo que espera que la medida no quede solo en palabras.

Ha advertido de que no permitirán que la medida se aplique "por una situación simplemente de coyuntura y sea un cambio de modelo educativo", que ha recordado que no se modifica desde hace 30 años en este sentido, por lo que insta a los socialistas a no ponerse del lado de los partidos nacionalistas y respaldar la propuesta.

"Estaremos muy contentos de que se aplique esta medida", ha expresado Rivera, que ha exigido que se pueda implementar en el curso 2018-2019, y ha recordado que su grupo fue impulsor del pacto educativo nacional para abordar este tipo de reformas.

Preguntado por si respaldaría que la introducción de la casilla para que los padres escojan la lengua de escolarización de sus hijos se tradujera en la segregación de alumnos por motivos de lengua, ha aclarado que su modelo es el de la sentencia del Tribunal Constitucional: que las lenguas vehiculares estén representadas "de manera conjunta y equilibrada" en el sistema de educación.

"Nuestro modelo es el del TC que sentenció que las lenguas vehiculares tenían que ser las dos lenguas de manera conjunta y equilibrada. El equilibrio podemos discutirlo, pero lo que está claro que tienen que ser las dos", ha dicho para aclarar después que el modelo que ellos anhelan es el trilingüe, incorporando el inglés.

"¿Es posible hacer una parte de las asignatura en castellano, otras en catalán y otras en inglés? Pues sí. Ya lo hacen en algunos colegios privados como en el que iban los hijos de Artur Mas", ha concluido.