Tribunales.- El principal condenado por el 'caso Alhambra' anuncia recurso y se ratifica en que es "inocente"

16/02/2018 - 14:56

El principal acusado en el llamado 'caso Alhambra', sobre el fraude en las entradas al monumento entre 2002 y 2005 por parte de guías turísticos y trabajadores del recinto nazarí, ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia de Granada que le condena a 17 meses de cárcel, al considerar que es "inocente".

GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el letrado Pablo Luna, que ha defendido a Francisco C.J., guía turístico y propietario de Daraxatour,condenado también a pagar una multa de 1.800 euros y a indemnizar al Patronato de la Alhambra en la cantidad de 58.001 euros, ha señalado que, más allá de un análisis más detallado de la sentencia, su cliente cree necesario presentar recurso ante el Tribunal Supremo al considerar que no hay base para considerarle autor de los delitos continuado de estafa y, sobre todo, de falsedad en documento mercantil por los que ha sido condenado.

La Audiencia considera probado que a Francisco C.J. le fueron permitidas determinadas irregularidades o infracciones a la normativa reguladora de las visitas y de las normas de adquisición de entradas a la Alhambra.

Pablo Luna ha recordado que a su representado ya se le ofreció un acuerdo de conformidad que no quiso aceptar al considerarse "inocente", y para él "no es suficiente" el hecho de que no tendrá que ingresar en prisión al ser una condena inferior a los dos años y carecer de antecedentes penales.