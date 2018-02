Transportes señala que un trabajador de Metro "de hace décadas" sufrió un cáncer por trabajar con amianto

16/02/2018 - 14:59

El viceconsejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jesús Valverde, ha señalado que un antiguo trabajador de Metro "de hace décadas" cuenta con un certificado de enfermedad profesional tras sufrir un cáncer por trabajar con amianto, también conocido como asbesto.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En este punto, Valverde ha aclarado que la exposición al amianto de este trabajador se produjo antes de la prohibición del uso de este tipo de material en 2003.

Metro de Madrid ha señalado este viernes que un componente eléctrico de sus vehículos más antiguos, los modelos 2.000 y 5.000, tienen un componente electrónico en su interior que contiene asbesto, si bien aseguran que esta situación no implica ningún riesgo para los usuarios y los empleados del suburbano. Las mismas fuentes indican que se trata de vehículos de entre 30 y 35 años de usos que circulan por la línea 1, 6 y 9 de la red.

En este sentido, Valverde ha informado de que cuando se descubrió que estos trenes de los 80 y 90 utilizaban amianto en algunos de sus componentes se identificó y señalizó para que todos los trabajadores conocieran dónde se encontraban para saber cómo manipularlos con las medidas de precaución establecidas.

Asimismo, ha afirmado que en estos momentos Transportes está trabajando y colaborando con la Inspección de Trabajo para terminar de actualizar esos protocolos de actuación y definir los mapas para tener mejor identificados los puntos donde hay amianto y evitar riesgos.

A su vez, Valverde ha afirmado que actualmente no hay riesgo para los trabajadores y los usuarios, y ha explicado que el amianto se encuentra en "casi todo" lo fabricado antes de 2002, como puede ser un turismo o una viviendas, pero no hay peligro siempre que no se manipulen los componentes con este componente.

Por último, el subconsejero ha indicado que el amianto irá desapareciendo según se vayan renovando los equipos con otro tipo de aislamientos y ha señalado que ya se han retirado cuatro vehículos auxiliares de mantenimiento que se usan por la noche por este tema.