La UJI inaugura la I fase de Ciencias de la Salud y dice que la financiación "pone en peligro" la segunda

16/02/2018 - 15:05

Puig dice que el Consell garantiza el desarrollo de la Facultad

CASTELLÓN, 16 (EUROPA PRESS)

El rector de la Universitat Jaume I (UJI), Vicent Climent, ha mostrado su satisfacción por la inauguración este viernes de la primera fase de la Facultad de Ciencias de la Salud, aunque ha señalado que le hubiera gustado que la segunda se hubiera licitado en 2017 "para que no hubiera un espacio de tiempo que alguien pudiera interpretar como que el proyecto se abandona". Al respecto, ha señalado que la financiación por estudiante de la UJI "ya no da para más y pone en peligro, no solo la segunda fase de Ciencias de la Salud, sino la sosteniblidad".

Climent ha realizado estas declaraciones ante los medios durante la inauguración de la primera fase de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la que ha estado acompañado del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Carmen Montón.

Según ha dicho, el edificio acogerá en el curso 2018-19 todas las actividades docentes e investigadoras de la Facultad. Ha señalado que se trata de un edificio de más de 13.000 metros cuadrados y los tres módulos construidos acogerán los departamentos de medicina, enfermería y a todos los estudiantes que estaban en la sede provisional, en la ampliación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

El rector ha mostrado su satisfacción por la inauguración de la Facultad de Ciencias de la Salud, "pues no ha sido un camino fácil llegar hasta aquí, ya que los planes de estudio se elaboraron en 2009, en 2010 se llegó a un compromiso con la Conselleria de Educación para poner el primer curso en 2011-2012 y desde entonces hasta ahora, a pesar de han salido ya tres promociones de enfermería y una de medicina, es ahora cuando hemos podido disponer de esta facultad".

En este sentido, ha destacado que sabe que son "tiempos complejos" desde el punto de vista financiero y económico, y de hecho "los rectores estamos siempre reclamando esa financiación justa para la Comunitat Valenciana", pero --ha aclarado-- desde esa conciencia se programó la construcción de un edificio por fases y por módulos "justamente para afrontar esas dificultades".

"SUPERAR DIFICULTADES"

"Haber conseguido llegar aquí en una época de crisis bien dura tanto desde el punto de vista administrativo como financiero y haber superado esas dificultades es muy satisfactorio", ha explicado Climent, quien ha mostrado su agradecimiento a la comunidad universitaria, al pueblo de Castellón y a la Generalitat Valenciana.

"Esperemos que se pueda hacer la segunda fase y completar esta facultad", ha apuntado el rector, quien ha manifestado que le hubiera gustado que en 2017, es decir, antes de recibir este edificio, se hubiera licitado la segunda fase "para que no hubiera un espacio de tiempo que alguien pudiera interpretar como que el proyecto se abandona, y nunca, porque yo creo que el proyecto continúa".

En esta línea, ha subrayado que la realidad es que el gobierno de la Generalitat ha tenido como "prioridad" a las personas, a los estudiantes rebajando las tasas, al PDI, y al PAS, pero -ha lamentado- "al no activarse un plan de financiación por parte del anterior gobierno y al haber una rebaja de 13 millones en la financiación de la UJI, la financiación por estudiante ya no da para más y ya pone en peligro no sólo hacer la segunda fase de Ciencias de la Salud, sino la propia sostenibilidad".

Climent ha recordado que la UJI ha pedido ante la Conselleria que se revisara la financiación de cada universidad. "No pedimos que se quite de otras universidades, sino simplemente que se revise para conseguir un servicio público de calidad porque la UJI y Castellón se lo merecen", y ha añadido que "hay que distinguir lo que es servicio público, y por tanto financiación por estudiante, de lo que son recursos que tienen que ir a la excelencia".

Por su parte el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que el sistema universitario valenciano público tiene "enorme potencia y excelencia considerable" y ese --ha dicho-- es un factor "estratégico" de prosperidad social para el conjunto de la Comunitat. "Desde esa perspectiva y a pesar de las múltiples dificultades financieras de la Generalitat, hemos priorizado el acceso a la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza superior", ha señalado.

Puig ha destacado que la UJI es una universidad "íntimamente" ligada a la Generalitat, "ya que es un proyecto del autogobierno de los valencianos, y el propio campus es extraordinario". Así mismo, ha señalado que el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud es "sencillo, bien realizado y con una grandísima calidad".

GRAN POLÉMICA

Ha recordado que esta Facultad fue fruto de una gran polémica incial, "ya que había un gobierno que intentó orientar hacia la enseñanza privada la docencia de Ciencias de la Salud y nosotros defendemos que haya un sistema público de la máxima excelencia porque está totalmente conectado con el sistema público de salud, que es extraordinario".

Preguntado por la reivindicaciones del rector para acometer la segunda fase de la Facultad, Puig ha señalado que el Gobierno valenciano "en todo momento" ha dicho que garantiza el desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Salud en Castellón. "Y lo haremos", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que "es evidente que hay un marco presupuestario que vamos a debatir este fin de semana con los rectores para ver de qué manera podemos orientar no solo el presente, sino el futuro".

El jefe del Consell ha insistido en que todo esto está condicionado al cambio de modelo de financiación, pues, según ha dicho, la Generalitat invierte en estos momentos en el sistema universitario 700 millones de euros año que, "para nosotros, también es insuficiente, pero la segunda Conselleria de gasto de este Consell es el servicio de la deuda con 5.000 millones".

Por tanto, ha agradecido a los rectores valencianos que han estado "siempre" al lado de la Generalitat y de la mayoría social y política de la Comunitat "a favor de una financiación justa, pues hablamos de poder tener los recursos suficientes para que los valencianos tengamos igualdad de oportunidades".

"Vamos a insistir en el cumplimiento del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, que ya dijo que en 2017 tenía que acabarse el cambio de modelo y que ahora es evidente que necesitamos salir del impás en el que vive la política española", ha indicado el jefe del Consell, quien ha subrayado que "lo que no se puede es poner más excusas para abordar una situación fundamental para garantizar el futuro de los ciudadanos". "Nosotros no podemos jugar con un brazo menos que los demás, queremos jugar en igualdad de oportunidades", ha concluido.