Universo Santi señala que tras 7 años de su desaparición el "legado de Santi Santamaría está más vivo que nunca"

16/02/2018 - 15:02

El presidente de la Fundación Universo Accesible, Antonio Vila, ha recordado que este viernes se cumplen siete años del fallecimiento del chef Santi Santamaría y ha afirmado que "su legado está más vivo que nunca con el restaurante Univer Santi" en Jerez de la Frontera (Cádiz).

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

Cabe recordar que el chef catalán falleció el 16 de febrero de 2011 en Singapur y que el pasado 27 de octubre fue inaugurado oficialmente el Restaurante Universo Santi en Jerez, con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad.

Además, pretende convertirse en un referente culinario de alta cocina en España, ya que, como avanzó en la presentación Abel Valverde, uno de los mejores jefes de sala de España y director del proyecto gastronómico, se trata del "único restaurante con las recetas que dieron fama a Can Fabes, además de una carta con sello propio".

Para ello, cuenta con el aval de la familia de Santi Santamaría, Angels Serra, que afirmó que "Santi estaría muy orgulloso. Si estuviera aquí, habría dicho sí al momento a este proyecto y se hubiera implicado, porque Santi era una persona que le gustaban todos estos proyectos, era una persona con un cariz muy social".

