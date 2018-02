Exsubdirectora de Construcción del Canal dice que servicios jurídicos frenaron el campo de golf pese a no tener licencia

16/02/2018 - 15:34

La que fuera directora de Ingeniería y Construcción del Canal Isabel II en 2006 y miembro de la mesa de contratación de adjudicación en la que se adjudicó la puesta en marcha de las instalaciones del campo de golf de Chamberí, María Belén Benito, ha afirmado este viernes que los servicios jurídicos de la empresa pública no le dieron la orden ni paralizaron las obras de construcción, pese a no contar con licencia municipal.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Si a nosotros nos dicen que todo bien, está todo bien y nos dedicamos a construir. No recuerdo si nos dijeron que había una orden de paralización por parte del Ayuntamiento. Y si nos hubieran dicho que paralizáramos las obras, las habríamos paralizado", ha indicado durante su intervención este mañana en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política.

Benito ha señalado que no intervino en la redacción del pliego de cláusulas ni en las propuestas de adjudicación, sólo estuvo presente en la apertura de plicas sobre las ofertas económicas de los licitadores. También ha afirmado en varias ocasiones que no se acordaba de cuestiones concretas de esas obras, ya que han pasado muchos años y ha tramitado durante su carrera 800 proyectos. "Mi memoria no da para eso", ha apuntado.

Eso sí, la subdirectora ha indicado que vio la propuesta de adjudicación firmada por una seria de personas, pero no puede saber la contribución de cada una en el proceso de redacción del informe sobre la licitación, en el que ella no participó. Ella ha reiterado que solo estuvo en la apertura de plicas en la mesa de contratación, donde fue "respetuosa con la legalidad" y "no recibió ninguna orientación" sobre posibles amaños.

Por otro lado, la compareciente no ha sabido contestar si recibió alguna contraindicación para hacer un proyecto de obras distinto al que estaba redactado inicialmente en el Tercer Depósito del Canal en Chamberí, ya que se cambió para albergar el campo de golf y no un helipuerto, como está redactado inicialmente. "Supongo que nos darían instrucciones para cambiarlo y supongo que alguien nos diría por qué habría que hacer modificación del proyecto original", ha dicho.

"Los modificados los elabora Canal. Yo digo que alguien, y no recuerdo el expediente, nos justificaría y daría instrucciones de modificaciones de superficie. Pero no recuerdo, porque yo no he modificado el expediente. Pero seguro que está soportado por unos documentos técnicos, entre ellos una memoria explicativa... No sé como vino la modificación del proyecto, no sé si nos dijeron en una nota interna o en conversación. No lo sé. Pero es que es una cosa de hace muchos años. El cauce normal en este tipo de modificación habría venido de mi director, Adrían Marín. Y a él le daría instrucciones su jefe directo, el Comité o el Consejo. Las instrucciones llegan de arriba hacia abajo", ha manifestado.

Preguntada por si conocía que la prensa ya apuntaba que la empresa concesionaria podría estar relacionada con el hermano del entonces presidente del Canal, Ignacio González, Belén Benito ha respondido que "no sabía nada", que quizá lo leyera en su momento en los periódicos, "pero nada más". "La prensa dice muchas cosas", ha concluido.