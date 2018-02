Granados asegura que fue Rajoy quien destapó la Gürtel y que pidió a Aguirre que "lo parara"

También dice que fue quien le convenció para que aceptara ser senador, puesto que no quería porque "había poco que trabajar"

El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados aseguró el pasado lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien "destapó" la trama Gürtel y que pidió a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre que "lo parara".

Durante su declaración voluntaria, en el marco de la causa de Púnica, a cuyo audio ha tenido acceso Europa Press, el exdirigente madrileño quiso relatar al juez un ejemplo con el que cree, se pueden explicar las cuestiones que han ocurrido después con la supuesta financiación irregular del PP de Madrid y el papel de Esperanza Aguirre y del expresidente madrileño Ignacio González.

Sin saber detallar bien si fue en 2007 o 2008, Granados cuenta que Rajoy llamó a Aguirre para decirle que "ha habido una persona que se ha quejado al partido de que va a salir a concurso dos parcelas, una en Majadahonda y otra en Arganda del Rey" y este empresario "se queja porque las dos parcelas "están adjudicadas previamente" al concurso.

"Rajoy la llama para decirle que le ha llegado esta información y le pide que lo investigue y que lo pare", explica Granados, que apunta que la parcela de Arganda es la que forma parte de la trama Gürtel. "Por eso, cuando (Aguirre) dice que ella destapó Gürtel, no, Gürtel lo destapó Mariano Rajoy, que le dice (a usted, Aguirre) que lo parara".

"El que dice que se va a producir una irregularidad es Rajoy", insiste Granados, quien explica que después de una reunión con el propio Rajoy, Aguirre le contó la conversación, incluso, que le dijo Rajoy que se fiara más de ese del "pueblo de Valdemoro" y no de su vicepresidente, "que es un sinvergüenza", en alusión a González. En este punto, Granados reconoce que esta expresión, por su "ego", no le sentó bien.

Granados prosigue explicando que al día siguiente Aguirre reunió a González y a él en la Asamblea de Madrid, donde le cuenta a los dos lo que ocurre y les "comisiona", a Granados, para parar la parcela de Majadahonda y a González, la de Arganda. "Mi cometido que era parar la parcela acaba con la dimisión del alcalde, Guillermo Ortega, y otros dos concejales", recuerda, para añadir que se paró la adjudicación de la parcela, que finalmente salió a subasta.

En contraste con esto, explica que en Arganda del Rey se adjudicó "en los mismos términos que habían denunciado a Rajoy" y destaca que Ignacio González "no la paró poniendo la excusa de que había llegado tarde". Se adjudicó "tal y como estaba previsto", insiste.

GRANADOS, SENADOR

Durante sus tres horas de declaración, Granados también cuenta cómo dejó de ser secretario general del PP de Madrid y acabó de senador. De este modo, explica que media hora antes del primer Comité Ejecutivo tras las elecciones generales que ganó Mariano Rajoy en 2011, Aguirre le comunicó que le cesaba.

"Me comunica que me cesa porque estando mis amigos de la séptima planta en el Gobierno no puedo seguir siendo secretario general", dice Granados, que reconoce que le pidió que le dejara dimitir antes para no tener que poner en el aprieto a sus compañeros de votar, pero explica que Aguirre no cedió y que finalmente se usó la forma del cese.

"Propuso mi cese y el nombramiento de González como secretario, fruto de la misma estrategia para dejar el camino libre para la sucesión", señala Granados, quien dice que entonces, en ese comité se dirigió a González y que le dijo: "Llevas ocho años mandando y por fin, además de mandar, vas a ser secretario".

En este punto, Granados dice que habló de su cese con Rajoy y que este le dijo que "estuviera tranquilo". De hecho, recuerda que ya en el tiempo que transcurre entre que no le renuevan en el Gobierno regional (elecciones de mayo de 2011) y cuando aún no le han "echado" del partido, le había ofrecido ser senador, puesto que no quería porque "pensaba que había poco que trabajar". "No quería y el me convenció para que aceptara ser senador, entre las elecciones autonómicas y las generales", recuerda.