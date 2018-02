Presentan en Marbella un libro que realiza un "abordaje multidisciplinar" de la mujer transexual

16/02/2018 - 16:51

El doctor Juan Carlos Casado, codirector del Servicio de Otorrinolaringología de los Hospitales Quirónsalud Marbella (Málaga) y Campo de Gibraltar (Cádiz) presentará a las 20,00 horas de este viernes en la citada localidad malagueña el libro 'Feminización de la voz. Abordaje multidisciplinar de la mujer transgénero', una guía dinámica "para la comprensión de la transición que pasan las mujeres transexuales a nivel quirúrgico".

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El acto de presentación contará con el testimonio de una mujer transgénero intervenida con éxito por este especialista, con tratamiento de cirugía más logopedia postoperatoria, según han informado desde el Hospital Quirónsalud de Marbella en una nota de prensa.

De esta manera, la presentación de la publicación, en el Centro Cultural Hospital Real de la Misericordia (Hospitalillo) de Marbella, correrá a cargo de la alcaldesa de esta localidad, María Ángeles Muñoz; el doctor Tomás Urda Valcárcel, director gerente de los Hospitales Quirónsalud Málaga y Marbella; y el coautor del libro, el doctor Casado.

El texto del libro, escrito junto al doctor Enrique Maraví Aznar, de Pamplona, surge "de la escasez de manuales actualizados que traten de una manera accesible y didáctica el proceso de feminización de la voz en la mujer transgénero".

Por otro lado, el servicio de Otorrinolaringología de Quirónsalud Marbella, con los doctores Juan Carlos Casado y Carlos O' Connor a la cabeza, también fue pionero en la materia al practicar, en junio de 2013, la primera intervención en España para feminizar la voz.

La publicación se estructura en varios capítulos que ayudan a comprender mejor el proceso de feminización de la voz, así como otras áreas que forman parte de la transición de una mujer transgénero, tales como el tratamiento hormonal, la cirugía de feminización facial o la cirugía de reasignación de sexo.

"En muchas de las pacientes existe la preocupación de que su voz no refleje el tono vocal que consideran adecuado con respecto a su aspecto exterior, es decir, que no suene estereotipadamente femenina", explica el doctor Casado. Aunque el consumo de testosterona --hormona sexual masculina-- produce un descenso del tono vocal --voz más grave--, "el consumo de estrógenos --hormona sexual femenina-- no afecta para nada al tono vocal", añade el otorrino.

Por lo anterior, para conseguir ese aumento de tono vocal --una voz más aguda-- es necesaria la intervención de un equipo multidisciplinar en el que colaboran estrechamente el cirujano otorrinolaringólogo y el logopeda especializado.

De ahí que este cirujano especializado en la feminización de la voz, junto a otro otorrino, haya decidido publicar este libro como guía práctica, dirigida tanto a los profesionales de la salud como a la propia mujer transgénero y a sus asociaciones representativas, "con el objetivo de hacer entender de una forma global el recorrido emprendido en la transición de género".

PROCEDIMIENTO: GLOTOPLASTIA DE WENDLER

La feminización de la voz es uno de los últimos pasos que algunos transexuales anhelan para completar su transformación de hombre a mujer. Como explica el doctor, "la glotoplastia de Wendler permite adquirir al paciente transexual el último eslabón de una cadena de cambios para convertirse totalmente en una mujer en cuerpo y alma. Adquirir la voz femenina otorga a nuestros pacientes la confianza necesaria para incorporarse a su rutina diaria sin temor y sin complejos de ningún tipo".

La glotoplastia de Wendler es una intervención quirúrgica consistente en incrementar la tensión, alterar la consistencia y reducir la masa de las cuerdas vocales con el objetivo de conseguir una laringe más corta, que emita sonidos más agudos y femeninos.

Es una operación de complejidad técnica pero que, al hacerse por vía endoscópica a través de la boca, no deja cicatrices externas. Dura una hora y media, aproximadamente, y tras ella la paciente debe guardar un reposo vocal de unas dos semanas y, a posteriori, someterse a terapia de logopedia.

Doctor en Medicina y Cirugía, el doctor Juan Carlos Casado es especialista en Otorrinolaringología, y experto en la voz y su patología. Ha participado como ponente en diferentes congresos y cursos nacionales e internacionales dedicados a la patología de la voz y es autor de tres libros.

En concreto, es autor de los títulos 'Exploración clínica de la voz', 'Manual del laringectomizado' y 'Trastornos de la voz: del diagnóstico al tratamiento', además de coautor del libro que se presenta, 'Feminización de la voz. Abordaje multidisciplinar de la mujer transgénero'.

A su vez, es profesor colaborador del Grado de Logopedia en la Universidad de Málaga, miembro de la Comisión de Voz de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y organizador del Curso de Voz de Marbella desde el 2003.