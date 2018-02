Podemos exige al PP que "no se escude en formas más propias de Puigdemont" para tramitar las enmiendas al Presupuesto

16/02/2018 - 17:10

La portavoz parlamentaria de Podemos Aragón, Maru Díaz, ha exigido este viernes al Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón que "no se escude en formas más propias de Puigdemont" para reclamar la tramitación de las enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018 relativas a la minoración de ingresos.

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)

Podemos no desoirá el informe de los letrados de las Cortes de Aragón, que ha conocido por escrito esta mañana la Ponencia presupuestaria, según el cual es vinculante el informe que, a su vez, han elaborado los servicios jurídicos del Gobierno autonómico, que rechaza la tramitación de las enmiendas que proponen la aminoración de ingresos.

En rueda de prensa, Díaz ha opinado que "se está poniendo de moda que los Parlamentos desoigan" los informes de sus letrados. Ha añadido que "el ejemplo más claro es Cataluña" y ha dejado claro que "no van a contar con nuestro apoyo".

La portavoz de Podemos ha estimado que el Gobierno ha decidido "escudarse tras la Ley de Estabilidad Presupuestaria para decir que no se pueden tramitar", añadiendo que "el Gobierno tendrá que explicar a los ciudadanos aragoneses por qué usa el 135 para obligar a los ciudadanos a seguir pagando", considerando que "tendrán que dar las explicaciones pertinentes".

"No esperábamos del PSOE la excusa del artículo 135 --de la Constitución-- para echar atrás las enmiendas", ha aseverado Díaz, quien ha indicado que "hacer política es mucho más que las leyes estatales".

También ha dicho, en alusión al PP, que "es su artículo 135 --de la Constitución-- y la Ley de Estabilidad lo que nos ha llevado hasta aquí".

ATENDERLO, AUNQUE NO SE COMPARTA

Díaz ha resaltado que, tal y como señala el informe de las Cortes, "es de obligado cumplimiento", aunque "no estamos de acuerdo" con el documento del Ejecutivo. "Una cosa es que no nos guste y otra que no vayamos a hacer caso a los letrados", ha continuado Díaz.

Por otra parte, la portavoz de Podemos ha señalado que la solicitud de moratoria del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y la enmienda presentada a tal efecto no son "una línea roja" y que Podemos ya ha dicho que acatará lo que acuerde la mesa de negociación sobre este gravamen, añadiendo que "los impuestos no se tramitan en la Ley de Presupuestos".