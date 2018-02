Cs recuerda al Gobierno que la nueva convocatoria de ayudas para libros de texto corresponde a partida no ejecutada 2017

16/02/2018 - 18:01

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, ha lamentado que la nueva convocatoria de ayudas para la compra de libros de texto aprobado por el Consejo de Gobierno corresponde a la partida de 2017 que el Gobierno no ejecutó el año pasado.

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

"Además, presupuestariamente se utilizará la partida de 6,5 millones de euros de este año destinada a la Gratuidad de Libros de Texto, lo que va a detraer recursos para poner en marcha la Ley que ha registrado Ciudadanos", ha afirmado Ubis.

Y es que esta nueva convocatoria para ayudas de texto obedece a la exigencia que planteó Ciudadanos durante la negociación previa de los Presupuestos Generales de La Rioja de 2018. "En 2017 introdujimos una partida de 3,7 millones de euros para ayudar a las familias riojanas en la compra de los libros de texto de sus hijos", ha recordado Ubis, "pero esa partida no se invirtió porque no se informó debidamente a las familias como acceder a las ayudas y nuestra exigencia era poner en marcha una convocatoria extraordinaria, cuanto antes, para que el dinero llegar a todos los padres y madres riojanas que no pudieron solicitarlas".

Para Ciudadanos es una noticia agridulce porque, mientras se ha puesto en marcha la convocatoria extraordinaria de ayudas correspondiente al curso 2017-2018, lo hace con presupuesto destinado a la puesta en marcha de la Gratuidad de Libros de Texto comprometida por el Gobierno para el próximo curso.

"Los 3,7 millones de euros se debían haber invertido totalmente el año pasado llegando a más familias y no haber desviado su uso para financiar otros programas. Esa partida se concibió como primer paso para la puesta en marcha de la gratuidad de libros de texto en esta Comunidad, pero el Gobierno lo invirtió en un programa de ayudas a imagen y semejanza de lo que había utilizado en años anteriores", ha señalado el portavoz naranja.

La exigencia de 'Ciudadanos' para que La Rioja cuente con una Ley de Gratuidad de Libros de Texto tiene un presupuesto para su puesta en marcha de 6,5 millones de euros. El pasado 8 de febrero, 'Ciudadanos' registró una Proposición de Ley de Gratuidad de Libros de Texto que será tramitada de urgencia en el Parlamento gracias a la decisión unánime de todos los grupos políticos.