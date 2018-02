La Universidad de Málaga reta a los más jóvenes mediante ciencia, tecnología y valores

16/02/2018 - 18:36

La Universidad de Málaga celebra este domingo una nueva edición del Torneo Clasificatorio FIRST LEGO League Málaga, el programa internacional que fomenta las vocaciones científicas ytecnológicas entre los jóvenes de 10 a 16 años a partir de experiencias de aprendizaje diferentes que inspiran a más de 365.000 jóvenes en 90 países de todo el mundo.

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

Así, 15 equipos --13 de la provincia de Málaga y dos de Jaén-- mostrarán el trabajo realizado en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Los participantes trabajarán en equipo para diseñar, construir y programar un robot, así como para desarrollar un proyecto científico que dé solución a un problema concreto que ellos mismosidentifican, han explicado desde la UMA en un comunicado.

Los equipos presentan sus propuestas de solución en su Torneo Clasificatorio donde deberán también demostrar que han integrado los valores FIRST LEGO League, un pilar fundamental del programa, según han resaltado.

GESTIÓN DEL AGUA

Este año se celebran un total de 33 torneos clasificatorios FIRST LEGO League en España y en ellos participarán 1.900 equipos y 2.700 voluntarios. Los ganadores de los Torneos Clasificatorios llegarán a la Gran Final FIRST LEGO League España que tendrá lugar en Logroño los días 10 y 11 de marzo. De todos los participantes, seseleccionarán los equipos que viajarán a distintas ciudades del mundo para participar en los Torneos Internacionales FIRST LEGO League.

En cuanto a la temática del desafío, que cada temporada la organización escoge vinculándola a un problema de actualidad, la duodécima edición de este torneo girará en torno a la gestión del agua con el Desafío HYDRO DYNAMICS. Así, 15.000 jóvenes españoles explorarán dónde y cómo encontrar el agua, cómo transportarla, cómo hacer uso y cómo gestionarla.

Además, han informado de que los niños de seis a nueve años también participan en el torneo a través del programa FIRST LEGO League Junior, que propone despertar su curiosidad, fomentando eldescubrimiento y el cuidado del mundo que les rodea.

Por otro lado, desde la UMA han insistido en que el aprendizaje integrado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las llamadas STEM, así como una formación que potencia competencias y habilidades del siglo XXI como el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación son clave para que los jóvenes se preparen para su futuro.

Por ello, esta iniciativa proporciona a los jóvenes todas esasherramientas para que progresen a nivel formativo y personal despertando su curiosidad, motivación y ganas de aprender. Una oportunidad única para que se conviertan en los profesionales que resolverán los retos del mañana, han destacado.

PLAN SOCIAL

Por otra parte, la UMA ha explicado que desde FIRST LEGO League quieren despertar el interés por la ciencia y la tecnología de todos los jóvenes de España, sin excepción, para que todos tengan la oportunidad de crecer en valores, competencias y conocimiento.

Por este motivo, y siendo conscientes de la difícil realidad que viven muchos jóvenes en España, y de que la ciencia y la tecnología no son una prioridad en sus vidas, han indicado, Fundación Scientia --que impulsa el torneo en España-- ha puesto en marcha un Plan Social para integrar a alumnos de centros educativos de difícil desempeño de España al programa.

El objetivo es iniciarlos en las STEM y fomentar en ellos el desarrollo de habilidades y competencias como el compañerismo y eltrabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, el esfuerzo y la tenacidad.

Así, durante tres años el Plan Social integrará a 50 centros de difícil desempeño de España, becando a 1.000 alumnos para que formen parte de FIRST LEGO League.