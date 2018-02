Unas 20 familias se quedan sin guardería al cerrar el centro 'Mis Pollitos' de Barcelona

16/02/2018 - 18:44

Unas 20 familias se han quedado sin guardería este viernes al cerrar de forma repentina el centro Mis Pollitos situado en un edificio propiedad de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), en el barrio del Poblenou de Barcelona, han informado las familias afectadas a Europa Press.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El personal docente alertó que no les pagaban las nóminas a tiempo, lo que hizo que algunas familias matricularan a sus hijos en otros centros: "Las dos personas que quedaban se han cogido la baja porque no podían más con la situación", por lo que la guardería no ha vuelto a abrir las puertas.

Los afectados han explicado que 'Mis Pollitos' tiene su sede social en Salamanca y que cuenta con diversas franquicias repartidas por España, aunque esta misma semana ha cerrado otro de los centros que la empresa tenía, precisamente, en Salamanca: "La propietaria de la empresa está investigada por el caso Lezo", han indicado.

Las familias también han contactado con el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) para que les ayude a encontrar un nuevo centro para sus hijos, y han criticado que el CNMC prorrogara la concesión del espacio a la empresa 'Mis Pollitos' aunque conocía la situación legal de la misma.

"La CNMC nos ha ignorado en todo este proceso", han criticado los padres, aunque la CNMC ha afirmado en un comunicado que ha atendido a las familias afectadas y que está intentando localizar a la empresa para que continúe prestando el servicio, además de comprometerse a tomar las medidas necesarias para solventar la situación.