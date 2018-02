Pontevedra rechaza parar la adjudicación del servicio de agua pese al aviso de "irregularidades" de la oposición

16/02/2018 - 19:16

PP y PSOE advierten de "complicaciones jurídicas" y "riesgo de impugnación"

PONTEVEDRA, 16 (EUROPA PRESS)

El concejal de Economía y Hacienda del ayuntamiento de Pontevedra, Raimundo González, ha rechazado la petición de "paralización" de la adjudicación del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento tras presidir este viernes la mesa de contratación, que se suspendió tras casi cinco horas de reunión.

En concreto, la oposición denuncia "irregularidades" y "sesgos preocupantes" a favor de la empresa que actualmente presta el servicio, Viaqua --antigua Aquagest cuyas actividades en este Consistorio estaban siendo investigadas en la Operación Pokémon--.

Tras una reunión que ha durado desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde para la lectura del informe elaborado por Lagares Oca --contratada como asistencia técnica para la elaboración del pliego de condiciones y la valoración de las ofertas presentadas--, González ha explicado que el documento se ampliará con las "valoraciones y matizaciones" propuestas por los demás grupos municipales.

De este modo, será la próxima semana o la siguiente cuando se retome la mesa de contratación para la apertura del sobre que contiene la oferta económica de las diez empresas aspirantes y las mejoras que proponen.

DOCUMENTOS "MUY MATIZADOS"

El edil nacionalista ha defendido que tanto el pliego como la valoración están "muy matizados" y que "no hay ningún motivo" para paralizar un proceso que "no fue recurrido por ningún licitador ni grupo político". Además, ha apuntado que otros ayuntamientos han solicitado la redacción de las cláusulas "como horma para sacar su contrato de abastecimiento".

Por ello, el miembro del gobierno municipal de Lores ha rechazado la petición de "paralización" del proceso formulada por al menos PP y PSOE y la ha calificado de "gamberrada para empresas y vecinos".

En el lado opuesto, el portavoz del grupo municipal del PP, Jacobo Moreira, ha calificado de "auténtica chapuza" el informe y ha mostrado su desacuerdo a que "sea una empresa privada la que decida el contrato más importante" para el municipio, "que puede alcanzar los 213 millones de euros en veinte años".

En esta línea, Moreira ha advertido de la existencia de alguna "irregularidad que puede anular todo el proceso" y de "riesgo de impugnación por parte de las empresas que puedan quedar fuera".

Para el edil popular, el informe presenta "errores de bulto, faltas de motivación y parte de un enunciado falso", al exponer que la mesa de contratación acordó pedir a una empresa privada la elaboración del documento cuando el acta remite su traslado a los servicios técnicos municipales.

Desde el PP han valorado como "mucha casualidad" que Viaqua sea la oferta "que parte con mayor ventaja". "Máxime si lo unimos a otras cuestiones que vivimos en Pontevedra entre esta empresa y miembros del gobierno del BNG", ha puntualizado Moreira, en alusión a que las actividades de la antigua Aquagest en este Consistorio estaban siendo investigadas en la Operación Pokémon.

Moreira ha reclamado que "debe justificarse en el informe los motivos por los que se conceden más puntos a una determinada empresa" para evitar el "riesgo de que este contrato no sea el mejor, económicamente hablando, para los vecinos de Pontevedra". Por ello, el PP reclamará "que se empiece de cero para hacer las cosas bien y que los informes sean elaborados por los técnicos municipales".

Ademas, ha lamentado la "muy mala imagen" ofrecida "a las empresas de fuera y al resto de España" en tanto las firmas ofertantes que habían sido convocadas --algunas de ellas procedentes de Madrid-- han tenido que regresar al comunicarles que no se procedería a la apertura de los sobres "mientras no esté hecho un informe consistente".

ARBITRARIEDAD

También el grupo municipal del PSOE se sumará a la petición de paralización del proceso al advertir "sesgos preocupantes" en la valoración de las ofertas y "absoluta arbitrariedad" en las puntuaciones, lo que podría derivar en "complicaciones jurídicas", según el portavoz, Agustín Fernández, que ha calificado de "nada edificante" el desarrollo de la mesa de contratación.

"Si se quiere beneficiar a una empresa puede hacerse de forma menos grosera", ha criticado sobre la diferencia "muy importante" de puntos entre Viaqua y las demás candidatas al contrato. Los socialistas, partidarios de la remunicipalización del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, han acusado al Gobierno local de haberse "rendido a la privatización" y estar "entregado a un concurso que presenta lagunas importantes".

Fernández ha lamentado que esta situación es el "preludio de cosas peores" por la "deriva de cansancio y agotamiento" del BNG que, en su opinión, llevaría a la "parálisis absoluta" del Gobierno local. El concejal del PSOE ha calificado de "decepcionante" la actitud de este partido que "hace 20 años defendía que el agua se gestionase de forma pública".

PRIVATIZACIÓN

Precisamente, el portavoz de Marea Pontevedra, Luis Rei, ha denunciado la "privatización al cuadrado" tanto del abastecimiento del agua y del saneamiento, como de la elaboración de los pliegos y su valoración por parte de Lagares Oca, cuya oficina en Vigo ha calificado como la "novena sede" del Gobierno local de Pontevedra. Para Rei, los técnicos de esta firma "convirtieron los pliegos en plastilina que aplicaron sobre el molde de Viaqua".

Además, ha criticado que un informe que "debería ser neutral, asoma la patita" al otorgarle a la actual concesionaria una puntuación de 42,75 puntos frente a los 35,24 de la segunda empresa posicionada, lo que "neutraliza lo que pueda aparecer tras la apertura de las ofertas económicas", ha precisado.

El portavoz de En Marea ha desconfiado de Viaqua por estar "involucrada en toda España en multitud de casos que acabaron en los tribunales" y ha ironizado ante la "maraña de kilómetros de tubos" que conforman la red de abastecimiento y el "miedo" de esta formación a que "haya fugas".

Por su parte, la edil de Ciudadanos, María Rey, ha tildado de "muy subjetiva" la valoración de la asistencia técnica hacia la oferta de Viaqua, de la que "se premia su conocimiento de la ciudad", con lo que "las demás empresas no pueden entrar en igualdad de condiciones".

Además, ha denunciado que la oposición no ha aportado "nada" al pliego de condiciones porque el Gobierno local "no dejó". "No han primado los intereses de los pontevedreses", ha denunciado.

LOS ERRORES "SE CORRIGEN"

Con todo, el concejal de Economía y Hacienda ha minimizado las críticas al informe al asegurar que "si había algún pequeño error, se corrige".

Raimundo González, que ha desmentido que durante la reunión los portavoces de la oposición le hayan reclamado la paralización del proceso, ha calculado que la adjudicación del servicio podría producirse entre finales de este mes y principios de marzo. No obstante, no ha descartado volver a hacer una prórroga del contrato actual mientras no concluya el proceso de contratación.