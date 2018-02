Caraballo destaca en el comité provincial del PSOE "la necesidad imperiosa de que Huelva alce la voz ante el PP"

16/02/2018 - 19:37

El comité provincial del PSOE de Huelva se ha reunido esta tarde en Huelva y ha aprobado cuatro propuestas de resoluciones políticas que el secretario general, Ignacio Caraballo, ha defendido y elevado al máximo órgano entre congresos, en el que ha destacado "la necesidad imperiosa de que Huelva alce la voz ante el PP en el Gobierno que nos ha hecho tocar techo".

HUELVA, 16 (EUROPA PRESS)

Para Caraballo, es "fundamental y crucial recabar y visualizar el apoyo y el respaldo de los socialistas de toda la provincia a las reivindicaciones justas y necesarias que conforman el debate político y social en los últimos meses".

En esta línea, el líder de los socialistas onubenses ha indicado que las resoluciones "atañen a cuatros cuestiones que son vitales para el desarrollo socioeconómico, el crecimiento, el medio ambiente y, por tanto, el futuro de esta provincia", ha informado el PSOE en una nota.

Precisamente con este futuro, según ha añadido Caraballo, "está jugando este Gobierno central con la connivencia de un PP en esta provincia que, incapaz de enfrentarse a Mariano Rajoy se quedan solos, de una manera vergonzosa, en el camino".

Tales reivindicaciones giran en torno a "las carencias preocupantes" en relación a las grandes infraestructuras de comunicación, a "las consecuencias nefastas de la casi nula inversión en el litora"l y a la necesidad de que el Gobierno "dé marcha atrás con el proyecto de gas en Doñana, que pone en peligro la integridad de la zona y daña la imagen medioambiental de esta provincia", ha señalado Caraballo.

Además, los socialistas han mostrado su apoyo a las aspiraciones de las tres entidades Locales Autónomas, Tharsis, con un proceso de independencia de Alosno abierto, La Redondela y La Zarza-Perrunal.

Caraballo se ha referido, en primer lugar, a las infraestructuras férreas, de las que señala que Huelva "las necesita modernas, eficaces, rápidas y ecológicas" y ha recordado que "hace ya más de diez años que el Ayuntamiento de Huelva firmó el primer convenio para la construcción del AVE, impulsado por un Gobierno socialista, dejando licitados los cuatro tramos de vías, mientras que el PP cuando llegó a la Moncloa lo dejó en el cajón de los olvidos".

A su juicio, una provincia como Huelva "necesita un AVE, mejorar la línea Huelva-Sevilla, buenas carreteras y un aeropuerto", indicando además que "por culpa de esas ínfimas y deficientes comunicaciones el 85 por ciento de las plazas hoteleras cierran durante ocho meses al año".

En este sentido, ha insistido en que "Huelva es mucho más que sol y playa y el objetivo es romper la estacionalidad, algo que se logra atajando el único hándicap que tenemos, las infraestructuras. No vamos a callarnos".

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL LITORAL

Otro de los temas que preocupa y mucho a los socialistas es el de la situación de las playas, "otra fuente de riqueza que el PP está poniendo en jaque y que es motivo de preocupación para los sectores económicos que se mueven en torno al turismo y para los ayuntamientos costeros, quienes han mostrado su preocupación y con quienes hemos cerrado un encuentro para esta semana".

Por ello, desde el PSOE piden un plan estratégico integral para el litoral onubense con un presupuesto suficiente. "No puede ser que se abandone una de nuestras banderas, que es nuestro patrimonio natural y turístico", ha señalado, recordando el escrito que hace unos días presentaron los alcaldes y portavoces en la Subdelegación del Gobierno, dirigido a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, "a quien parece importarle muy poco este rincón de España que no conoce".

"También vamos a seguir luchando desde todos los ámbitos para que el PP paralice de una vez el proyecto que la empresa Gas Natural ha iniciado en el entorno de Doñana", ha remarcado Caraballo, quien ha dejado claro que "no puede seguir con esa cerrazón, ir en contra de toda la sociedad y de estamentos como el Defensor de Pueblo Andaluz, el Defensor del Pueblo Español, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Geológico y Minero".

Para Caraballo, "el Gobierno no puede gobernar a contracorriente, su deber es escuchar, pero el presidente, Mariano Rajoy, no escucha. Su máxima es dejar pasar el tiempo en la creencia de que la gente va a olvidar y conformarse y en Huelva no nos vamos a callar ni nos vamos a conformar", ha advertido el socialista.

Para el secretario general, "es inconcebible que un Gobierno actúe sin importarle, no ya lo que diga el Partido Socialista, sino los empresarios, los trabajadores, los colectivos sociales, sindicales, los onubenses y la sociedad en general", algo que considera "inaudito e inadmisible y hay que revertir esta situación. Tenemos que unirnos y alzar la voz", ha dicho.

DEFENSA DEL MUNICIPALISMO

Por ello, en el Comité Provincial se han elevado estas tres resoluciones, además de otra en defensa del municipalismo, "ese en el que no cree el PP, y lo único que hace es poner trabas y piedras en el camino a unas reivindicaciones históricas y legítimas de pueblos que han demostrado con solvencia su funcionalidad y capacidad a la hora de poder prestar los servicios al ciudadano como cualquier otro municipio reconocido como tal", en referencia a Tharsis, La Redondela y La Zarza-Perrunal.

Por tanto, para el secretario general del PSOE de Huelva, "hay mucho por lo que luchar y desde el Partido Socialista vamos a seguir reivindicando todas y cada de una de estas cuestiones porque lo que nos jugamos son nuestras señas de identidad y nuestro futuro".