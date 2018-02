CCOO y UGT coinciden con Podemos en la defensa de las reivindicaciones de la Huelga Feminista

16/02/2018 - 20:12

Responsables en Córdoba de los sindicatos CCOO y UGT y del partido Podemos han coincidido este viernes en señalar la importancia de "sostener en el tiempo las reivindicaciones" que han llevado a la convocatoria de la Huelga Feminista del próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)

Según han informado CCOO y UGT en un comunicado conjunto, las tres organizaciones, además, comparten la necesidad de "abordar el reto de la igualdad efectiva de mujeres y hombres desde la transversalidad", entendiendo que "hay que superar las meras declaraciones y reclamar acciones efectivas en pro de la igualdad de mujeres y hombres".

UGT y CCOO, que han pedido el apoyo de Podemos para la citada Huelga Feminista, la consideran necesaria "ante la falta de avances en cuestiones tan sangrantes como la brecha salarial, la precariedad laboral femenina, la falta de planes de igualdad en las empresas, el acoso laboral por razón de sexo, etcétera".

A este respecto, la secretaria general de CCOO-Córdoba, Marina Borrego, ha recordado durante la reunión que el 8 de marzo nació como el Día de la Mujer Trabajadora y que los sindicatos lo van a seguir reivindicando a sabiendas de que "el Gobierno no va a reconocer que no se avanza, y lo que es peor, no es que no se avance, es que retrocedemos".

Por su parte, el secretario general de UGT-Córdoba, Vicente Palomares, ha opinado que "hay dar un golpe en la mesa, más aún con la actitud que se está teniendo en el tema de mujer, que a las claras está diciendo que las cosas están bien con lo que hay".

Ante ello, el coordinador local de Podemos en Córdoba, Jorge Hidalgo, se ha comprometido a "dar el apoyo que haga falta, con los recursos que tengamos", a la citada huelga convocada por los sindicatos, de dos horas por turno de trabajo el 8 de marzo. Sin embargo, la formación morada apuesta por una huelga de 24 horas, lo que no les impedirá "meter todo el músculo que podamos, vamos a movilizar todo lo que podamos", según ha anunciado Hidalgo.