Portavoces de la oposición creen que CyL se ha "estancado" frente a un PP que mira al futuro con "optimismo"

17/02/2018 - 11:39

Sólo Fuentes era mayor de edad cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía hace 35 años aunque todos defienden la norma

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

Los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición han considerado que Castilla y León se ha "estancado" tras 35 años desde que se aprobara el Estatuto de Autonomía, frente a un PP que reconoce "avances" y mira al futuro "con optimismo", unas reflexiones que han realizado los representantes de todos los grupos con presencia en las Cortes entre los que sólo el actual portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, era mayor de edad cuando se dio este importante paso hacia la autonomía.

En concreto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, tenía 9 años en 1983 cuando se aprobó la norma básica de la Comunidad. Entonces cursaba cuarto de EGB en el colegio El Salvador de Valladolid, por lo que ha reconocido que no fue consciente de la importancia de aquel día y su influencia posterior.

De la Hoz sí recuerdo, sin embargo, que en torno al 25 de febrero de 1983, fecha en la que se aprobó el Estatuto de Autonomía, en la puerta principal de su colegio se colocó la bandera de Castilla y León y repartieron entre los escolares pegatinas con el león y el castillo que colocaron en los libros escolares.

"Supongo que sería mi profesora Doña Sagrario o mis padres, los primeros que me explicaron qué significaba todo aquello y supongo que fue entonces cuando empecé a tomar conciencia, a la manera de un niño de 9 años, de pertenencia a esta Comunidad, que con el paso de algunos pocos años se convirtió en el orgullo que hoy sigo sintiendo de ser y sentirme parte de Castilla y León", ha destacado en respuesta a Europa Press.

El responsable de los 'populares' en las Cortes ha destacado que la historia de Castilla y León es una historia de "éxito colectivo", algo que se ha logrado por "el tesón, la constancia y la humildad de los castellanos y los leoneses". "Hemos pasado de ser una de las regiones más pobres y deprimidas a ser líderes en la prestación de los grandes servicios públicos", ha señalado de la Hoz, quien ha reseñado además que se ha pasado de vivir de la agricultura a ser una "potencia industrial líder en exportación".

"Somos referentes nacionales e internacionales en formación, en innovación, en turismo de interior, en automoción, en productos agroalimentarios de calidad", ha destacado de la Hoz, quien ha concluido que a pesar de "problemas y debilidades" Castilla y León "es hoy una Comunidad que mira al futuro con optimismo y con ilusión".

PSOE Y PODEMOS

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha reconocido que tenía cinco años cuando se aprobó el Estatuto, por lo que carece de memoria sobre aquellos primeros años de democracia ni de la aprobación del Estatuto de Autonomía.

No obstante ha señalado que sí adquiró con los años la "convicción" de que gracias al Estatuto de Autonomía y a la Constitución ha vivido en una Comunidad con "derechos y libertades". "Una tierra en la que pude estudiar en un colegio y una universidad públicos, aprendí el valor de la palabra en los dos viejos reinos, a defender una sanidad pública y conocí a gente de cada rincón luchando por lo que era justo en Villalar", ha reflexionado, tras lo que ha reseñado que, a su juicio, el Estatuto ha dado herramientas para que Castilla y León se labrara un "gran futuro".

"Falta que en ese futuro, en esta tierra, cada vez seamos más y no menos, y que utilicemos las herramientas incluidas en el Estatuto para que todos los que quieran vivir en Castilla y León puedan hacerlo porque hay oportunidades", ha aseverado.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha rememorado que tenía siete años cuando se aprobó la norma, cuando estudiaba en el colegio de Las Carmelitas de León y ha reconocido que no tiene recuerdos en torno a la efeméride.

Para Fernández Castilla y León es una Comunidad con "un potencial enorme" que, "lamentablemente", está "lastrada" por que PP que ha condenado a la Comunidad a "ocupar una segunda categoría donde la despoblación, la desigualdad, la precariedad, el envejecimiento, el exilio y la falta de oportunidades son nuestra triste seña de identidad".

"Después de 35 años, es necesario un giro copernicano a las políticas implementadas hasta ahora para sacar a la comunidad del vagón de cola de España y ponerla a la vanguardia de este país aprovechando e impulsando nuestro ingente potencial", ha destacado Fernández, quien ha insistido en la necesidad de apostar por el el patrimonio cultural y energético.

"Hemos de desarrollar políticas en favor de los autónomos y pymes así como un nuevo modelo productivo sostenible que permita generar empleo de calidad y hacer que la gente pueda quedarse a vivir en su tierra", ha defendido, tras lo que ha manifestado su apuesta por "revitalizar" el mundo rural.

Fernández ha defendido además el impulso de medidas para acabar con los desequilibrios territoriales, además de apostar por el "talento" de Castilla y León y hacer que de la I+D+i el "cauce" para avanzar.

"Queremos hacer que vuelvan todos aquellos que han tenido que emigrar, expulsados por las políticas del PP, para entre todos repoblar y llenar de vida y oportunidades una tierra que es ejemplo de convivencia y de esfuerzo", ha manifestado, tras lo que ha insistido en que "gran parte de éstas propuestas de mejora depende de una apuesta por potenciar, fortalecer y robustecer los servicios públicos".

CIUDADANOS E IU

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Luis Fuentes, único mayor de edad cuando se aprobó la norma básica de la Comunidad ha rememorado que tenía 22 años y estudiaba en Madrid, aunque también trabajaba en el negocio familiar como autónomo.

Fuentes ha recordado su etapa en Madrid entre 1979 y 1987 donde estudiaba y vivía en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, donde vivió con "mucha preocupación" el golpe de estado del 23F. "Me pareció una gran noticia que dos años después, en 1983, Castilla y León diera un paso adelante en su desarrollo dentro de nuestra democracia", ha aseverado.

Para el líder de la formación naranja en la Comunidad en los 35 años de autonomía se han vivido las décadas de "mayor" progreso económico y social que ha conocido la Comunidad. "La creación de una clase media y trabajadora fuerte, la mejora de servicios públicos y el incremento del nivel de vida son en parte consecuencia de la estabilidad política que trajo el Estatuto", ha destacado.

No obstante ha abogado por ser más "ambiciosos", ya que, en los últimos años, la crisis económica y sobre todo la "complacencia" de gobiernos que "perdieron el hambre de mejorar" han "estancado" Castilla y León y han provocado el "no aprovechamiento" de todo su potencial.

"Hoy Castilla y León necesita generar oportunidades y para ello necesitamos ambición, liderazgo, modernidad, en resumen, abrirnos al mundo y competir con lo mejor de nosotros mismos", ha concluido.

Por último, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, tan sólo tenía un año cuando se aprobó el Estatuto, ya que nació en 1982, no obstante ha evaluado los 35 años de autonomía al reseñar que a Castilla y León le falta un proyecto de Comunidad.

"Hace 35 años había un proyecto de futuro que hoy no existe, hoy Castilla y León se ha resignado a ser una Comunidad de segunda fila, necesitamos recuperar el espíritu de juventud, no podemos aceptar como n atural tener zonas con la densidad demográfica de Laponia, no podemos resignarnos al envejecimiento de nuestras ciudades y la desaparición de nuestros pueblos", ha aseverado.

Por último, Sarrión ha insistido en la necesidad de apostar por un empleo "estable y de calidad", por la "potenciación" de servicios públicos en el medio rural, por la "dinamización económica" de comarcas y pueblos y acabar con la "sangría poblacional".