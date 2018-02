Barbón pide en el Comité Federal que se defina el papel a jugar por el carbón en el mix energético

17/02/2018 - 14:18

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha pedido este sábado en el Comité Federal del PSOE que en la transición energética justa se debe apostar por el carbón nacional y ha reclamado que se defina ya el papel que el mismo jugará en el futuro mix energético.

OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)

"He puesto sobre la mesa la necesidad de una transición energética justa. Creo que la Proposición presentada por Foro y enmendada por el PP no vale, porque se limita a criticar el cierre de Lada, a hablar de la necesidad de un nuevo plan pero de una forma un tanto ambigua", ha manifestado Barbón.

En este sentido Barbón ha recordado que los socialistas han puesto sobre la mesa una enmienda en la que recogen tres cuestiones: por una parte decir no a cualquier cierre, no sólo el de Lada, en tanto en cuento no exista un plan de transición justicia; exigir el cumplimiento del Plan del carbón actual 2013-2018 que está plagado de incumplimientos; hablar de un nuevo plan de del carbón pero poniéndole apellido y definiendo que papel va a jugar el carbón.

Barbón también ha destacado en su intervención otros asuntos que considera cruciales como el mantenimiento de las pensiones, la inversión y apuesta por el I+D+I o la brecha salarial entre hombres y mujeres.